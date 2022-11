Erkältungswelle bei Kindern und Jugendlichen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

… „Weil Millionen Kinder und Jugendliche während der Corona-Maßnahmen zu Hause isoliert waren und die Schulen oft geschlossen waren, ist ihr Immunsystem geschwächt. Nun werden sie Opfer der Grippe- und Erkältungswellen.“ … Ja Himmel, Sackerl Zerment und – seit dem der Islam auch zu Deutschland gehört -nicht zu vergessen: Allahu Akbar: Kann man sich – nach dem die Germanen schon von der Politik verlassen wurden – auf ´garkeinen` mehr verlassen? Wies Gott – oder besser seine Alte – dass RKI nicht schon im vorigen Jahr an, die Grippe abzuschaffen?

29.11.2022 - 13:22

Und fast jeden Tag höre ich von neuen Fällen "3x geimpft und trotzdem(?) an Corona erkrankt". Dagegen habe ich noch nie von C.-Erkrankungen bei Ungeimpften gehört. Dabei haben es die "verantwortungslosen" Ungeimpften auch meist mit der Maskenpflicht nicht so genau genommen ...



Aber viele wollen immer noch nicht glauben, daß wir aus niederträchtigen politischen Absichten und nicht um uns vor Corona zu schützen, schikaniert wurden und werden.

So halten bei einer Civey-Umfrage immer noch 41% eine Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr für "eindeutig" oder "eher" falsch.



Die Gehirnwäscher der Medien und gewissenlose Politiker haben "gute" Arbeit geleistet!