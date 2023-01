Erdogan: »Schweden wird schockiert sein«

Die Türkei sei bereit, Finnland als NATO-Mitglied aufzunehmen, kündigt Präsident Erdogan an. Gleichzeitig wirft er Schweden vor, »uns zu veralbern«.

In einer Rede in der Stadt Bilecik am Sonntagabend sagte Erdogan, Finnland habe eine andere Haltung als Schweden, das nicht in die Nato aufgenommen werde, bis die Regierung über die Auslieferung von Terroristen beschließe: »Sie machen sich lustig. Wir können bei Bedarf eine andere Botschaft über Finnland geben«, sagte Erdogan in seiner Rede laut der Nachrichtenagentur CNN Turk laut Aftonbladet.

»Schweden wird schockiert sein«, sagte er weiter in der Rede und warf dem Land vor, bei der Auslieferung der 120 mutmaßlichen Terroristen die Türkei »zu veralbern«.

Mika Aaltola, Direktor des finnischen Instituts für Außenpolitik, schreibt auf Twitter, dass es jetzt an der Zeit sein könnte, die Möglichkeiten eines NATO-Beitritts Finnlands ohne Schweden zu prüfen. Erdogan brachte in einer Frage-und-Antwort-Runde nach der Rede auch die Koranverbrennungen von Rasmus Paludan in Stockholm und Kopenhagen zur Sprache. Er erklärte, dass die Ereignisse nur den muslimischen Glauben stärken würden.

Damit setzt der Bosporus-Despot seinen Schlingerkurs bezüglich der Norderweiterung der NATO fort. Fat täglich kommt er mit neuen Forderungen um die Ecke. Mal betrifft es die Auslieferung von in Schweden lebenden Kurden, die der tückische Alleinherrscher als Terroristen bezeichnet, mal sind es Forderungen nach Kampfflugzeugen, um seine Invasionstruppen in Syrien und dem Irak aufzurüsten.

Die Biden-Administration ist nur zu gerne bereit, diesen Forderungen nachzukommen, erhofft sie sich offensichtlich davon eine weitere Expansion und ein noch näheres Heranrücken an die russische Grenzen.