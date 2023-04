Entwarnung

Die daraufhin als Ratsmitglieder ausgelosten und per Anruf kontaktierten Bürger kommen im Bundestag zu einer zweiwöchigen Klausurtagung zusammen und fassen international vielbeachtete Beschlüsse. Zentraler Bestandteil - der sofortige Politikausstieg! Festgesetzt wird, dass innerhalb eines Jahres sämtliche politische Organisationen, die Regierung, Parteien und Justizbehörden aufgelöst und in realwirtschaftliche Sektoren überführt werden. Hunderttausende Politiker und Beamte versuchen daraufhin noch eine Zeit lang, ihre Konten zu leeren und über verschiedene Wege außer Landes kommen. Da kaum ein Land noch Leistungsempfänger ohne Berufsausbildung aufnimmt, sichern deutsche Wirtschaftsverbände, die Handwerkskammer, der Dachverband deutscher Pflegeeinrichtungen und die Bundeswehr letztlich in einer breit angelegten Kampagne zu: "Wir haben Platz!" Die Lage beruhigt sich. Staatliche Immobilien werden durch eine wieder erstarkte Bauwirtschaft umgebaut und vorrangig zu Wohnzwecken genutzt. Die Auflösung der behördlichen Apparate wie des öffentlich rechtlichen Rundfunks ergibt eine Einsparung von jährlich etwa 750 Milliarden Euro und ein willkommenes Überangebot an Arbeitskräften im Niedriglohnsektor. Katrin Göring Eckardt freut sich nach eigenem Bekunden nicht drauf, kann aber immerhin auf ihre Erfahrung als Küchenhilfe zurückgreifen.