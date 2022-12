Aktuelle Zahlen aus dem Einzelhandel sind dramatischer Hilferuf

Energiepreis-Tsunami gefährdet Einzelhandel

Angesichts des Geschäftesterbens im Einzelhandel fordert die AfD-Bundestagsfraktion einen Kurswechsel in der Energiepolitik.

Veröffentlicht: 15.12.2022 - 07:50 Uhr

von Redaktion (an)

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in der Rezession. Eine Pleitewelle geht durch das Land, die noch weit bis ins Jahr 2023 und darüber hinaus andauern wird. Angesichts des Geschäftesterbens im Einzelhandel fordert der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, einen entschiedenen Kurswechsel in der Energiepolitik: »Die aktuellen Zahlen aus dem Einzelhandel sind ein dramatischer Hilferuf. Die Pleitewelle rollt mit voller Wucht durch Deutschlands Einkaufsstraßen und entwickelt sich immer mehr zum Insolvenz-Tsunami. Mehr als 40.000 Geschäfte mussten in den vergangenen drei Jahren aufgeben, das sind rund 40 Läden pro Tag. Was die fatale Corona- und Lockdown-Politik nicht zerstört hat, erledigt nun die Energiekrise. Jetzt zeigt sich, wie falsch Wirtschaftsminister Habeck lag, als er versuchte, diese dramatische Situation herunterzuspielen. Diese Geschäfte hören eben nicht nur eine Zeitlang auf zu verkaufen, sondern sie machen schlicht und einfach für immer dicht. Das Ladensterben hat ganz konkrete Ursachen. Die völlig aus dem Ruder geratenen Energiepreise schnüren sich wie ein Strick immer enger um den Hals vieler Unternehmer, fressen jeden Gewinn auf und vernichten Rücklagen und Eigenkapital. Gleichzeitig geht der Konsum zurück, weil die Bürger wegen der eigenen Energiekosten und der Inflation selbst jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen. Und temporär begrenzte Preisbremsen können die Symptome bestenfalls etwas lindern. Das Grundproblem der Energieknappheit bleibt. Umso wichtiger ist es, dass die Ampel endlich dafür sorgt, dass wir ausreichend und ständig verfügbare Energie bekommen. Das gilt für Strom und Gas ebenso wie für Öl und Sprit. Wir als AfD-Fraktion fordern daher, alle Kraftwerkskapazitäten, auch die Kernkraftwerke, müssen dauerhaft ans Netz. Das selbstzerstörerische Embargo von russischem Pipeline-Öl muss gekippt werden. Und auch die Inbetriebnahme der intakten Nord-Stream-2-Röhre darf kein Tabu mehr sein. Nur wenn wir das Energieangebot erheblich ausweiten, können wir die Preise drücken. Zudem muss der Staat die hohen Steuern und Abgaben auf Energie deutlich senken. Wenn die Ampel hier nicht endlich umsteuert, wird für viele im Einzelhandel jede Hilfe zu spät kommen. Dann wird in Deutschlands Innenstädten künftig nicht mehr die Ladenglocke, sondern das Totenglöckchen läuten.«