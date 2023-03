Elon Musk kündigt an, dass der große Corona-Betrug bald auffliegen wird

US-Musiker Zuby: »Wann wird jeder zugeben, dass die gesamte ›Pandemie‹-Reaktion von Covid-19 ein Betrug war?« Antwort von Musk: »Es kommt bald«.

Auf Twitter fragte der US-amerikanischer Musiker und Rapper Zuby:

»When will everybody admit the whole Covid-19 'pandemic' response was a scam?« — »Wann wird jeder zugeben, dass die gesamte ›Pandemie‹-Reaktion von Covid-19 ein Betrug war?«

Auf ihn antwortet ebenfalls via Twitter niemand geringeres als Elon Musk:

»It’s coming« — »Es kommt bald«

Und es geht tatsächlich schon los. Den Beginn der neuen Auflärungswelle machen die sogenannten »Lockdown Files«. Die Aufarbeitung der Chat-Nachrichten des ehemaligen britischen Gesundheitsminister Matt Hancock zeigt, dass er die Vorschläge und den wissenschaftlichen Rat der britischen Regierung vollkommen ignorierte [siehe Bericht der Berliner Tagesspiegels und des britischen Telegraph].

Viele Maßnahmen in Großbritannien waren unüberlegt und planlos. Aus den »Lockdown Files« geht beispielsweise hervor, dass Hancock den wissenschaftlichen Rat ignorierte, alle Besucher von Pflegeheimen zu testen. So konnte sich ausgerechnet dort das Virus stark verbreiten, während andere Maßnahmen sich als sinnlos erwiesen.

Doch Musk bezieht sich wohl hauptsächlich auf die Aufarbeitung in den USA. Dort wird noch einiges folgen.