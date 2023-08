Ecuador: Präsidentschafts-Kandidat erschossen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

… „Der Kandidat auf das Präsidentenamt Fernando Villavicencio hatte immer wieder die Korruption und die verbrecherischen Kartelle in Ecuador öffentlich kritisiert. Nun musste er nur wenige Tage vor der Wahl mit dem Leben dafür bezahlen.“ … Was die Spitzenkräfte der AfD vor der nächsten Bundestagswahl schon deshalb ebenso zu erwarten haben, weil sie von der Antifa längst für vogelfrei erklärt wurden???

Eine "Demokratie" die was auf sich hält sorgt rechtzeitig für eine - adäquate - Vorauswahl der "tragfähigen" Bewerber. Das versteht sich von selbst. Vorbild: USA

10.08.2023 - 11:50

Auch in unserem Land wird die Jagd auf realistisch-kritisch-denkende Menschen verschärft :



Polizei Hessen unterstützt Hetzjagd auf AfD-Kanidaten







Die AfD wird so stark bekämpft, daß es einem glatt die Sprache verschlägt.



Dennoch ist es ein Zeichen dafür, wie dicht die AfD an der Wahrheit ist, die alle Anderen mit aller Macht verheimlichen wollen.