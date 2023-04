Drei Wahlen zu Landesparlamenten in Deutschland in diesem Jahr

In diesem Jahr werden in drei Bundesländern die Parlamente neu gewählt: Bürgerschaft Bremen (14. Mai) sowie die Landtage in Bayern und Hessen (8. Oktober). So unterschiedlich diese Bundesländer auch sind, eines haben sie gemeinsam: in den Umfragen gewinnt die AfD und die Grünen verlieren, mitunter massiv.

Die unsoziale und extrem fehlerbehaftete desaströse Wirtschafts- und Umweltpolitik der Grünen, an der Spitze mit einem offensichtlich völlig verwirrten Habeck, macht sich in den Meinungsumfragen deutlich bemerkbar. Für die öko-sozialistische Partei geht es massiv bergab und auch die persönlichen Werte für den einstigen Liebling der Schwiegermütter Habeck rauschen in den Keller.

Entsprechend zeigen sich die Auswirkungen in den Meinungsumfragen, den sogenannten Sonntagsfragen; nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf den Landesebenen. Das ist insbesondere für die drei in diesem Jahr stattfindenden Wahlen zu den Landesparlamenten relevant. In Bremen wird die Bürgerschaft kommenden Monat gewählt, in Bayern und Hessen findet die jeweilige Landtagswahl am 8. Oktober statt.

In den Umfragen zu Bremen wird die AfD noch berücksichtigt, obwohl der Landeswahlausschuss die Partei von einer Teilnahme an der Wahl ausgeschlossen hat. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn drei entsprechende Klagen am Bremer Verwaltungsgericht, beim Bremer Staatsgerichtshof sowie zum Bremer Wahlprüfungsgericht wurden gegen diese »Willkürentscheidung« (Vorstand Bremer AfD) eingereicht. Der Schritt des Landeswahlausschusses ist umso umstrittener, berücksichtigt man die Entwicklung der Umfragewerte der AfD: mit 10 bis 11 Prozent könnte die Partei nach aktuellen Umfragen rechnen; es wäre erstmalig ein zweistelliges Ergebnis bei einer Bürgerschaftswahl in Bremen.

Ganz anders ist die Entwicklung bei den Grünen. Im Oktober des vergangenen Jahres lagen sie mit 21 Prozent noch auf gleicher Höhe mit der CDU, aktuellen Umfragen zu Folge werden sie das Ergebnis der vorherigen Bürgerschaftswahl aus 2019 (17,4 Prozent) klar verfehlen.

Diese Entwicklung ist auch in Bayern und Hessen zu verzeichnen: in Bayern liegt die Spanne für die AfD in Umfragen zwischen 12 und 13 Prozent (Vgl. 2018: 10,2 Prozent), für die Grünen geht es runter auf 14 Prozent (Vgl. 2018: 17,6 Prozent). In Hessen wird die AfD aktuell mit 14 bis 15 Prozent taxiert (Vgl. 2018: 13,1 Prozent), die Grünen liegen bei 18 Prozent (vgl. 2018: 19,8 Prozent).

In den anderen Bundesländern und auch auf Bundesebene wird dieser Trend eindeutig bestätigt.