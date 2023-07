Crew versuchte vergeblich Feuer zu löschen, ein Matrose starb

Drama in der Nordsee: E-Auto löst Großbrand auf Autofrachter aus

E-Autos können leichter in Flammen aufgehen und sind dann schwer zu löschen. Das musste jetzt die Crew eines Auto-Frachtschiffes auf offener See am eigenen Leib erfahren.

Quelle: Twitter, Niederländische Küstenwache

Veröffentlicht: 26.07.2023 - 12:16 Uhr

von Redaktion (an)

Es ist bekannt: Elektro-Autos können leichter in Flammen aufgehen und sind dann schwer zu löschen. Das musste jetzt auch die Crew eines niederländischen Auto-Frachtschiffes auf offener See am eigenen Leib erfahren. Denn dort endete der Fahrzeugtransport tragisch. Die »Fremantle Highway« hatte rund 3000 Fahrzeuge geladen. Nur 25 davon waren E-Autos. Eines ging in Flammen auf, die sich nicht löschen ließen. Das Feuer griff über. Schließlich gab es einen Großbrand auf dem Schiff [siehe Bericht »n-tv«]. Die Crew versuchte vergeblich, das Feuer zu löschen. Ein Matrose starb bei den Versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die übrigen 22 Crew-Mitglieder sollen gerettet worden sein.