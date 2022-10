Dorothea Marx (SPD) will die AfD verbieten

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

19.10.2022 - 13:04

Werte Genossin Marx,

ich bin für ein Verbot der Norwegenmajor-Frahm-Partei. Die sauberen Genossen mit dem unfähigsten Bundeskanzler aller Zeiten sind gerade dabei, Deutschland mit Karacho und absichtlich an die Wand zu fahren.



Die grünen Spinner sollte man gleich mit verbieten; der Kuhscheiße-Stapler kann dann schonmal an einer Umschulung zum Diplom-Schweinemelker teilnehmen - diese Bundesregierung hat jede Autorität verspielt!!!



Denk ich an Deutschland in der Nacht...