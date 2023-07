Dorf mit 839 Einwohnern wurde »befreit«

Staromaiorske ist ein Dorf im Nirgendwo der Wolnowacha und hatte beim letzten Zählungsstand 839(!) Einwohner. Selenskijs Truppen haben das Dorf »befreit« - also wieder besetzt - und er feiert das überschwenglich.

Die Erfolge Selenskij bei seiner Großoffensive sind rar gesät. Da muss die »Befreiung« - faktisch die Wiederbesetzung - eines unbedeutenden Dorfes wie Staromaiorske irgendwo im Nirgendwo der Wolnowacha mit seinen 839 Einwohnern herhalten, um medial als großer Erfolg via Twitter vermarktet zu werden. Zeitgleich rücken russische Verbände ihrerseits rund um Bachmut, bei Druzha und Pivichne, in die südlichen Vororte von Avdiivka und in Marinka gegen die Stellungen der Selenskij-Soldaten vor (siehe interaktive Karte).

Zudem haben die russischen Streitkräfte entlang der gesamten Hauptkampflinie wie auch an der Grenze zwischen Weißrussland und der Ukraine einmal mehr ihre absolute Luftüberlegenheit unter Beweis gestellt und sowohl Bereitstellungs- wie auch Aufmarschgebiete der Selenskij-Truppen sowie deren Stellungen unter Beschuss genommen.

Vor allem der Kampf um Avdiivka (ca. 32.000 Einwohner) mit seinem Eisenbahnknotenpunkt und seiner Kokerei, eine der größten Anlagen dieser Art in Europa, wird - so zeichnet es sich im Moment ab - zu einem weiteren Desaster für Selenskij und seine Soldaten werden. Südwestlich und nordöstlich ist die Stadt in der Zwischenzeit von russischen Truppen umkreist. Es gibt lediglich noch einen offenen Nachschub- respektive Rückzugsweg für die Selenskij-Soldaten entlang der Bahntrasse im Nordwesten der Stadt.

Doch wieder einmal verbietet Selenskij seinen Einheiten den Rückzug, sondern fordert sie auf, bis zur letzten Patrone die Stadt zu verteidigen. Das ging schon in Mariupol schief, das klappte auch in Bachmut nicht und nun verheizt er seine Truppen auch in Avdiivka. Die russischen Verbände stürmen nicht etwa unkontrolliert vor, sondern übernehmen nach und nach Straße um Straße, Stadtteil um Stadtteil und so Schritt für Schritt auch die infrastrukturell wichtigen Gebäude, bis sie letztlich die gesamte Stadt in der Hand halten werden.