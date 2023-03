Donald Trump kommt auf Youtube zurück

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Die Ammenmärchen des Jahrhunderts - - Ich werde das Gefühl nicht los, daß wir alle wie kleine Kinder behandelt werden und uns pausenlos Ammenmärchen zum Einschlafen erzählt werden. Nein, es handelt sich nicht um die Grimms-Märchen sondern um die Transatlantischen Horrorgeschichten, die uns der weise alte tattrige Mann aus Washington als Bettgeschichte einflüstert. Seine naiven hörigen Kinder wie Klein-Olaf, Klein-Annalena oder Klein-Frank-Walter spitzen die Ohren und lassen sich einlullen. Ihre Lügengeschichten erzählen sie den Medien, die diese unterwürfig und ohne Hinterfragung eins zu eins übernehmen und fortan als die absolute Wahrheit an den Mann oder die Frau bringen. So funktionieren Mythen und vor allem Religionen, die ihre Dogmen als Offenbarungen Gottes verkünden. Die Eckpfeiler der haarsträubenden erfundenen Flunker-Narrative lauten wie folgt: Beginn des Ukraine-Krieges Nach westlicher Zeitrechnung gilt der 22.2.2022 als Eckdatum für den Beginn des Ukraine-Krieges, der von Teufel himself auf die Welt gebracht wurde. Das wahre Datum für den Beginn des Krieges ist der von den USA und seinen Geheimdiensten finanzierte und inszenierte Regimewechsel in Kiew von 2014. Denn die Bevölkerung im Donbaß hatte dagegen Einwände und wehrte sich. Die dortigen Verbände der ukrainischen Armee wechselten die Seite lund gingen gegen die Okkupanten vor. Seitdem werden sie Rebellen genannt. Von diesem Zeitpunkt an bombadiert und terrorisiert das Kiewer Regime die dortige Bevölkerung rücksichtslos. Verursacher des Ukraine-Krieges Jetzt haben wir den eigentlichen Beginn des Krieges ausgemacht. Der Verursacher und Kriegsverbrecher ist die Kiewer Regierung. Diese besteht allerdings nur aus US-Marionetten, wobei gleich drei Minister US-Bürger waren und zu diesem Zweck von heute auf morgen die ukrainische Staatsbürgerschaft erhielten. Ammenmärchen von der „Annexion" der Krim Im Jahre 2014 entschloß sich die Russische Föderation aufgrund des aggressiven Vorgehens der Kiewer Truppen, wieder auf die jahrhundertelange Zugehörigkeit der Krim zu Rußland zu pochen. Auf der Krim lebten schon immer in der Mehrzahl Russen. Niemand weiß ganz genau, warum der damalige sowjetische Regierungschef ukrainischer Herkunft Nikita Chruschtschow 1954 die im Krieg schwer zerstörte Halbinsel Krim der Ukraine übergab. Die Krim besaß jedoch seitdem in der Ukraine den Status einer unabhängigen Republik. Aufgrund eines international überwachten Referendums haben die Bewohner der Krim demokratisch mit einem Votum vonm 96,7 % für die Wiedereingliederung nach Rußland gestimmt.

Mad Dream – oder: Die Zeitenwende vom 20. März 2003

Ein Artikel von Leo Ensel



Genau vor 20 Jahren überfielen die USA völkerrechtswidrig und mit Lügen begründet den Irak.



Sie bombardierten gezielt die Infrastruktur der großen Städte, verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit und hinterließen ein Land im Chaos mit Hundertausenden von toten Zivilisten.



Die Empörung in Medien und Politik über diesen „Bruch der regelbasierten Weltordnung“ hält sich bis heute in engen Grenzen. – Stoff für eine bitterböse Satire.



Das Land entwaffnen und den faschistischen Präsidenten stürzen



Die Atommacht überfiel ein Land, dessen Staatspräsident – sagen wir es mal so – mit Demokratie nicht allzu viel am Hut hatte, aber über einen langen Zeitraum von den USA ökonomisch unterstützt und militärisch aufgerüstet worden war.



Die Supermacht rückte mit Panzerverbänden völkerrechtswidrig in das Land ein und auf die Hauptstadt vor.



Sie beschoss gezielt die Infrastruktur in den großen Städten, besonders die Elektrizitäts- und Wasserversorgung.



Zum Schluss hinterließ sie ein gigantisches Chaos, zerstörte Städte und Hundertausende tote Zivilisten.



Aber die Besatzungsmacht verübte auch barbarische Verbrechen gegen die Menschlichkeit:



Kriegsgefangene wurden erniedrigt, misshandelt, vergewaltigt und systematisch gefoltert – oft bis zum Tod.



Die Täter ließen sich hunderte Male fotografieren, während sie sich neben den von ihnen gedemütigten Opfern stolz in Pose warfen.



Internationaler Haftbefehl gegen George W. Bush



Als die Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Abu Graib bekannt wurden, setzte gar ein wahrer „Horrortourismus“ ein:



Jede/r Politiker/in, der oder die etwas auf sich hielt – von der EU-Präsidentin über die Außenministerin bis zum Oppositionsführer – besichtigte diesen Ort grausigster Verbrechen und gab umgehend kund, dies dürfe niemals ungesühnt bleiben!



„Herr Bush, Sie töten unschuldige Kinder!“



Gottseidank wurde der durch nichts zu rechtfertigende völkerrechtswidrige Überfall von der westlichen Welt nicht widerstandslos hingenommen.



Ein Aufschrei der Entrüstung ging durch die Länder der Europäischen Union, vor allem durch Deutschland.



Dieser „Bruch der regelbasierten Weltordnung“ dürfe niemals hingenommen werden, das Beispiel dürfe auf keinen Fall Schule machen!



Der deutsche Bundeskanzler sprach von einer „Zeitenwende“, der Bundespräsident später gar von einem „Epochenbruch“. EU-weit wurden umgehend härteste Sanktionen nie gekannten Ausmaßes gegen den Aggressor beschlossen und die deutsche Außenministerin verkündete lautstark:



„Das wird die USA ruinieren!“



Einige Tage später schleuderte sie via Television dem Präsidenten des Aggressors mutig ins Gesicht: „Herr Bush, Sie töten unschuldige Kinder!“



Natürlich verurteilten die deutschen Medien in tagtäglichem Staccato unisono die völkerrechtswidrige Invasion.



Die USA, so hieß es, führten einen Vernichtungskrieg gegen den Irak und Bush sei der „neue Hitler“.



In jeder Talkshow, von „Maischberger“ über „Maybrit Illner“ und „Anne Will“ bis „Lanz“, echauffierten sich Journalisten und Politiker von Regierungskoalition und Opposition über die barbarischen Verbrechen der Besatzer und machten gegen die „Bush-Versteher“ im Inland mobil.



Und heute Morgen wachte ich schweißgebadet auf.



Und heute Morgen wachte ich schweißgebadet auf. Erleichtert, festzustellen, dass die Welt wieder in Ordnung war!