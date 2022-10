Digitalisierung ist Teil des Great Resets

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

11.10.2022 - 09:30

Die Digitalisierung hat zwei Seiten und kann den Menschen in vielerlei Hinsicht helfen, aber sie ist auch gefährlich, weil sie von Despoten mißbraucht werden kann und Hitler und Stalin, einschließlich Mao wären die Tränen vor lauter Glück in die Augen gekommen, hätten sie dieses zerstörerische Mittel schon damals besessen.



So kann man jede Neuerung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und die meisten merken garnicht dabei, wie es sich auf Dauer gegen sie richtet, mal ganz von dem abgesehen, daß durch die Abhängigkeit das eigene Hirn nicht mehr belastet wird und dann am Ende seinen Geist aufgibt, was ja auch gewollt ist um immerdar die Herrschaft darauf auzurichten.



Bei allem Fortschritt sollte man auch die Nebenwirkungen berücksichtigen und dieser neue Glauben an die Wissenschaft an Gottes Stelle wird die Menschheit vernichten, das ist nur noch eine Frage der Zeit, wo sich die angebliche Modernität gegen den Menschen selbst richtet und ihn dabei zerstört und am Ende hat wie immer die Natur gesiegt, deren Bestandteil wir sind und nicht umgedreht.