»Die ukrainische Offensive ist gescheitert!«

Dem gegenwärtigen deutschen Bundeskanzler & seinen Ministern, scheint es leider wohl auch an gründlichen & vertieften Kenntnissen der Geschichte zu fehlen, so daß sie aus der Geschichte nichts (oder allenfalls sehr selektiv) gelernt haben. Leider sieht es bei den Regierungen vieler Nato-Länder nicht viel besser aus, sonst würden sie nicht auf die GRÖSSTEN KRIEGSVERBRECHER aller ZEITEN, genannt USA hören & auch nicht verbündet sein !! In Russland und sogar in China, haben die Regierungs-Verantwortlichen mehr Geschichtskentnisse als im heutigen Deutschland, das früher als Land der Dichter & Denker bezeichnet wurde. Heute kann man sagen: WIR WERDEN VON DUMMEN US-MARIONETTEN REGIERT !!!

27.07.2023 - 12:00

Zukunftsaussichten - Der Bevölkerungsrückgang macht die Ukraine wirklich zum „Land 404“

Der Bevölkerungsrückgang in der Ukraine macht eine wirtschaftliche Erholung und einen Wiederaufbau des Landes in naher Zukunft praktisch unmöglich.



In Europa entsteht gescheiterter Staat.



Die Ukraine ist ein bedauernswertes Land, das seit ihrer Unabhängigkeit nie auf die Füße gekommen ist, sondern von einer korrupten Oligarchen-Clique übernommen wurde, die sich bereichert und das Land weiter verarmt hat.



Dabei hatte die Ukraine zu Beginn ihrer Unabhängigkeit hervorragende Aussichten, schließlich beherbergte sie die Filetstücke der sowjetischen Hightech-Wirtschaft: Schiffbau, Flugzeugbau, Weltraum- und Atomtechnik, um nur die wichtigsten zu nennen.



Hinzu kam ein Reichtum an Bodenschätzen (vor allem im russischsprachigen Donbass) und die fruchtbarsten Böden der Welt, die sogenannte Schwarzerde.



Deindustrialisierung



Mit dem Beginn des Krieges und der Politik der Maidan-Regierung, den Handel mit Russland zu beenden, brach die Wirtschaftsleistung des ohnehin wirtschaftlich schwachen Landes um die Hälfte ein.



Die Ukraine blutet schon seit 2014 aus



Daraufhin flohen einige weitere Millionen Menschen vor Krieg und Armut vor allem nach Russland, wo der Lebensstandard weitaus höher war und ist als in der Ukraine und weil die meisten der ukrainischen Migranten sich ohnehin als Russen fühlten.



Aus der Westukraine zog es Millionen Menschen als Tagelöhner und Saisonarbeiter nach Polen, das ihnen jedoch – im Gegensatz zu Russland – keine Aufenthaltsgenehmigungen gab. ...ALLES LESEN !!





KOMMENTAR

Russland wird einer NATO Mitgliedschaft der Ukraine aus verständlichen Gründen nie zustimmen!



Man hat Russland seit 2014 belogen und betrogen und die Menschen im Dobas gemordet und die Minker Verträge nur zum Schein abgeschlossen, was Merkel bestätigte !!



Neutralitaet plus NATO Sicherheitsgarantie ist das Maximum aller Gefühle!



Wie viele Menschen müssen noch in diesem unsinnigen Krieg ihr Leben verlieren!



Mehr als 300.000 ukrainische Soldaten seien bereits tot, wie ein Journalist berichtet !!



Wie gross muss der industrielle Verlust für Europa sein, bevor die USA zufrieden ist!



IWF, Weltbank, ifo Instiitut, IW Halle, IfW Kiel: Sie alle erwarnte Minuswachstum für Deutschland.



Wie konnte Europa diese historische Chance - die Einbindung Russlands - komplett verschlafen, obwohl wir LEBENSWICHTIG ABHÄNGIG VON RUSSLANDS ROHSTOFFEN SIND !!