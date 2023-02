Die Lüge vom reichen Land: Warum wir Deutsche für alles bezahlen sollen

Deutsche sollen für alles bezahlen, weil wir angeblich so ein reiches Land sind: Klimaschutz, Ukrainekrieg, Migration. Doch der europäische Vergleich zeigt: Deutschland ist auf dem absteigenden Ast.

In kaum einem Land auf der Erde wird der Bevölkerung eine globale Verantwortung so aufgezwungen wie in Deutschland. Wir sollen unsere Industrie herunterfahren, um das Klima zu retten, aufs Auto verzichten, obwohl die Autoindustrie und Zulieferindustrie das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, wir sollen mehr als jedes andere Land Migranten und Asylanten aufnehmen, wir sollen die Ukraine unterstützen und dafür Inflation und Energiekrise in Kauf nehmen. Und schließlich müssen die deutschen Steuerzahler all die Rettungspakete auffangen, um die Schulden der anderen EU-Staaten zu tragen, den Euro zu retten, die Corona-Lockdowns zu finanzieren.

Womit wird dies alles begründet? Wir seien ein reiches Land, heißt es. Politiker aller Couleur tragen den Deutschen vor, dass man von seinem Wohlstand etwas abgeben solle.

Doch wie reich sind wird denn wirklich? Warum haben wir Altersarmut? Warum sieht man auf der Straße Rentner, die Flaschen sammeln gehen? Warum gibt es so viele Obdachlose? Sozialhilfeempfänger? Niedriglöhner, die mit Sozialleistungen aufstocken müssen? Warum müssen so viele Arbeitnehmer zwei Jobs ausüben, weil einer nicht mehr zum Leben reicht? Warum gibt es so viel Kinderarmut? Warum sind so viele deutsche mittelständische Unternehmen in ihrer Existenz bedroht? Warum wächst das Prekariat im Lande? Warum wachsen die Schulden? Sind all dies Zeichen von Wohlstand?

Hier sei nochmal auf das bereits 2018 erschienene Buch »Das Märchen vom reichen Land: Wie die Politik uns ruiniert« von Daniel Stelter hingewiesen. Man mag nicht mit allen Thesen des Buches übereinstimmen. Doch eine Beobachtung ist sicher: Viele Menschen haben nicht den Eindruck, dass der Lebensstandard in Deutschland zunimmt. Im Gegenteil: Viele fürchten sich vor Verlust und Abstieg.

Und aktuell ist viel hinzugekommen: Inflation, Energiekrise, neue Überschuldungen. Viele Experten fürchten die Deindustriealisierung Deutschlands. Bei Rankings rutscht Deutschland in fast allen Bereichen ab, egal, ob es sich um die Bildung handelt oder um die Attraktivität für Investoren aus dem Ausland.