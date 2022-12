Die Freie-Welt-Redaktion wünscht Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest

Kommentare zum Artikel

Thüringer 23.12.2022 - 15:34 Vielen lieben Dank für die guten Wünsche !

Ich wünsche der Redaktion ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Nun ja, den wunderschönen "Tannenbaum" aus meinem Thüringen haben ja regierungstreue Lumpenhunde "geköpft" ...

An meine lieben Thüringer, schickt niemals wieder so einen schönen Weihnachtsbaum in das shithole Berlin, btte, bitte, tut es nie wieder !!!

Facherfahrener 23.12.2022 - 15:22 Das wünsche ich auch der Redaktion, das auch all unsere

Gedanken auch bei den Alten in Pflegeheimen die wie in

einem Gefängnis gehalten werden - erreichen.

Roland Brehm 23.12.2022 - 13:39 Vielen Dank. Der gesamten Redaktion ein lichtes Fest !

Der Kulturkampf geht aber auch in der geweihten Nacht weiter:

Zuerst gibts Zigeunerschnitzel.

Als Nachtisch einen Negerkuß, eiskalt serviert !

Danach ist bei einem Riegel guter Schokolade (die mit dem Mohr) das Ansehen rassistischer Indianerfilme geplant.

Ach ja, was kann die Welt ohne die rot-grünen Weltverschlimmerer so schön sein !

hw 23.12.2022 - 13:34 Vielen Dank...

Ich wünsche dem Redaktions-Team von" "FREIE WELT" ebenfalls ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Natürlich auch einen guten Rutsch ins Jahr 2023!

Bleiben Sie kritisch und aufmerksam für alle die, deren Herz an Deutschland hängt.