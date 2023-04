Über 32 Milliarden Kilowattstunden klimafreundliche Energie pro Jahr

Die drei letzten deutschen AKW versorgten mehr als 10 Millionen Haushalte

In ihrem offenen Brief an den Bundeskanzler weisen die 20 prominenten Wissenschaftler darauf hin, dass die drei verbliebenen Kernreaktoren mit ihrer Jahresproduktion von etwa 32,7 Milliarden Kilowattstunden mehr als zehn Millionen Haushalte mit klimaneutraler Energie versorgt haben.

Foto: Pixabay

Veröffentlicht: 14.04.2023 - 12:11 Uhr

von Redaktion (an)

Der grüne Ideologie-Wahnsinn nimmt kein Ende. Das Zerstörungswerk wird fortgesetzt. Deutschland schafft sich als Industrienation ab. Am 15. April sollen die letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland endgültig vom Netz gehen. Der Entschluss sei unumkehrbar, erklärte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne). Doch aus der Wirtschaft und von den Oppositionsparteien hagelt es Kritik: Sie fordern, die Laufzeiten zu verlängern und nicht aus der Atomenergie auszusteigen. Nun haben 20 prominente Wissenschaftler und Nobelpreisträger einen Appell an den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) veröffentlicht. In ihrem offenen Brief fordern sie die Ampel-Regierung dazu auf, die Atomkraftwerke nicht stillzulegen [siehe Bericht »WELT«]. Die Forscher argumentieren, dass die drei verbliebenen Kernreaktoren mit ihrer Jahresproduktion von etwa 32,7 Milliarden Kilowattstunden mehr als zehn Millionen Haushalte mit klimafreundlicher Energie versorgt haben. Damit könnten im Vergleich zur Kohleenergie auch in Zukunft bis zu 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, heißt es.