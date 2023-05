Die Abtreibungspille kommt aus China!

Firma, die Abtreibungsmedikamente importiert, verschleiert Herkunftsland.

Das Population Research Institute (PRI) gratuliert der Life Legal Defense Foundation (LLDF) zu ihrem jüngsten Sieg gegen Danco, das für den Import und Vertrieb der Abtreibungspille Mifepriston unter dem Namen Mifeprex verantwortlich ist, wie das PRI in einer Pressemitteilung bestätigte.

Die Klage, die auf der Grundlage des False Claims Act eingereicht wurde, deckte das Versäumnis von Danco auf, das Abtreibungsmittel mit seinem Herkunftsland zu kennzeichnen: China. Außerdem hat das Unternehmen es versäumt, die erforderlichen Zollgebühren für die importierten Pillen zu entrichten. Infolgedessen hat Danco zugestimmt, der US-Regierung 765.000 Dollar zu erstatten.

»Ich gratuliere der Life Legal Defense Foundation (LLDF) zu ihrem Sieg gegen Danco«, sagt PRI-Präsident Steven Mosher. »Es hat sich herausgestellt, dass die Todespille aus China kommt und dass ihr US-Vertreiber Danco offenbar versucht hat, diese Tatsache zu verbergen.«

»Hier haben wir eine weitere Möglichkeit - zusätzlich zu Covid und Fentanyl - dass die chinesische kommunistische Partei Amerikaner tötet«, so Mosher weiter. »Indem die Regierung Biden die Verwendung dieser chemischen Abtreibungspille fördert, hat sie die Kommunistische Partei Chinas - die größte Tötungsmaschine in der Geschichte der Menschheit - in ihren Krieg gegen Amerikas Ungeborene einbezogen.«

PRI hat die Gefahren des Abtreibungsmedikaments Mifepriston, das unter dem Markennamen Mifeprex verkauft wird, seit vielen Jahren aufgedeckt. Ein Bundesrichter in Texas entschied, dass die FDA diese chemischen Abtreibungspillen niemals hätte zulassen dürfen. Der Richter wies darauf hin, dass die FDA bei der Deregulierung des Abtreibungsmittels von Danco die Sicherheitsaspekte außer Acht gelassen hatte. »Die FDA hat ihre Sicherheitsvorschläge aufgegeben und den Einwänden des Population Council und von Danco nachgegeben«, heißt es in der Entscheidung des Richters.

Die Tatsache, dass die Abtreibungspille in China hergestellt wird, gibt Mosher zusätzlichen Anlass zur Sorge.

Mosher ist der Autor des Buches The Politically Incorrect Guide to Pandemics und Präsident des Population Research Institute.