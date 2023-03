Deutschlands Wohlstand auf EU-Mittelmaß geschrumpft

Nur Oberbayern/München und Hamburg können bei Werten des BIP pro Kopf in der oberen Liga mitspielen. Berlin liegt hinter Warschau, Prag und Budapest.

Einst war Deutschland in punkto Wohlstand unter den Spitzenländern der Europäischen Gemeinschaft. Und zwar damals in Westeuropa! Nun ist aus der Europäischen Gemeinschaft die Europäische Union geworden und um viele osteuropäische Länder erweitert. Deutschland müsste also noch weiter oben stehen als früher, weil die ehemaligen Ostblockländer den Durchschnitt nach unten ziehen. Tut es aber nicht. Wir sind trotzdem auf Mittelmaß abgerutscht, selbst unter Einbeziehung der ärmeren osteuropäischen Länder.

Wie die »Welt« berichtet, zeigt sich dies nicht nur bei den Wohlstands- und Einkommenswerten pro Kopf, sondern auch bei den Werten in Bezug auf die Wirtschaftskraft der einzelnen Regionen. In die Spitzenkategorien schaffen es nur die Regionen Oberbayern/München und Hamburg. Berlin steht besonders schlecht da. Beim BIP liegt Berlin mit Umland hinter Budapest, Prag und Warschau.