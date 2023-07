Deutschlands Energieversorgung kann durch grüne Atomkraft gesichert werden

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

… „Denn Kernenergie gilt in der EU in der Zwischenzeit als vollständig »grüne« Energie“ … Womit die deutschen Grünen die EU Feind betrachten, der ihnen schaden will und nun auch der Göttin(?) v. d. L. und Flinten-Uschi als Nazistin betrachten, die es zu bekämpfen gilt???

Dazu ein paar nüchterne Zahlen zum Strom aus der Steckdose,

respektive zur Deutschen Strom-Energiewende,

Stand heute 31.07.2023:



- Historischer Höchststand im bisherigen Jahresmittel Aller (!) Erneuerbaren Energien im deutschen Stromnetz von 59,4 %. (152,4 TWh).



Davon fielen 21% (ca. 41 TWh) auf die Erneuerbaren Regelenergien Müll, Hydro, Biomasse und Geo.



- Juli 23 : Bester Monat seit Beginn des Monitorings 2010: 72 % EE-Anteil im Monatsmittel.



- Gestern Sonntag 30.07.23 von 11:00 bis 18:00 lag der EE-Anteil im Stromnetz bei >> 100%.



Diese Spitzenwerte wurden an insgesamt 14 Tagen im Juli 23 erreicht.

Absoluter Spitzenwert am 23.07.23 mit 123,9 % mittags um 12:230.



Dazu kommen importierter Ökostrom (Hydro) aus Norwegen und Schweden, dazu Dänemark von 4,3 TWh.



Grün in seiner ursprünglichen Bedeutung bedeutet nachwachsend, sich erneuernd, mit dem Antriebsmotor Sonne.



Also: Es geht, auch ohne Atomstrom.



Was an Kernspaltung angeblich grün sein soll, wäre einer tieferen Erklärung würdig.



MfG, HPK



(Anm. d. Red.: bezüglich der Erklärung über die »grüne Kernspaltung« wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die EU. Dort wurde der entsprechende Bescheid erlassen.)