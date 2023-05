Deutschlands Bruttoinlandsprodukt schrumpft weiter

Deutschlands Wirtschaft befindet sich in einer Rezession. Zum zweiten Mal hntereinander schrumpft das Quartals-Bruttoinlandsprodukt. Die untereinander zerstrittene Berliner Ampel versagt auf ganzer Linie.

Wenn es zeitweise bei der Wirtschaft keinen Zuwachs mehr gibt, spricht man von »Stillstand« oder »Stau«. Wenn sich die wirtschaftliche Lage - so wie aktuell - aber verschlechtert, befindet sich ein Land im Abschwung. Das wird dann »Rezession«, auf Deutsch »Rückgang« genannt. Deutschland befindet sich in einer solchen Rezession. Im zweiten Quartal hintereinander schrumpft das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes. Das BIP misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden.

Das klingt alles im ersten Moment sehr theoretisch und weit weg vom täglichen Leben. Tatsächlich aber sind die Alltagssorgen der Bürger im Land einerseits ausschlaggebend für die Entwicklung des BIP, andererseits aber sorgt eine Rezession für weitere finanzielle Engpässe in dem ohnehin bereits klammen Geldbeutel von Otto Normalverbraucher. Vor allem die hohe Inflation im Land und der damit verbundene Kaufkraftverlust der privaten Haushalte lässt die deutsche Wirtschaft straucheln.

Die Berliner Ampel könnte gegensteuern. Direkte finanzielle Hilfen für die Privathaushalte wäre eine Option; Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Güter des täglichen Bedarfs wäre ein anderer Ansatz. Aber die Ampel ist so damit beschäftigt, weitere Wege zu finden, dem Steuerzahler noch mehr Geld aus der Tasche zu leiern (siehe Habecks Hektik-Heizungsgesetz), dass man für die wirklichen Sorgen der Menschen keine freien Kapazitäten zu haben scheint. Die Ampel versagt, einmal mehr. Und so ist ein Aufschwung nicht in Sicht, wie es in einem Beitrag der Welt heißt.