Deutschland droht der Verlust wichtiger Schlüsselindustrien

… „Die Stimmen aus der Chemiebranche werden immer lauter. Wenn die wichtigen Schlüsselindustrien zur Herstellung der Grundstoffe wegen der Energiekrise aus- und wegfallen, hätte dies einen Dominoeffekt für alle anderen Industrien und auch für die Lebensmittelbranche.“ … Ja Himmel, Kruzi und vegetarisch-grün-giftiger Satansbraten mit Bleierbsensuppe: Da dieses Fischer Josch längst festhielt: «Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind. Das wird immer wieder zu "Ungleichgewichten" führen. Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verschwendet werden - Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet»! Kann dies von der selbst aus Sicht eines Farbenblinden wie ´mir` auf Dauergrün gestellten Ampel zeitlich tatsächlich noch geschafft werden, bevor sie nicht nur vom Wähler, sondern dem gesamten Volk derart mit Nachdruck geschlichen wird, dass sie in einem schwarzen Loch verschwindet???

27.10.2022 - 12:13

Es reicht zukünftig doch, wenn die Millionen importierten Universal-Fachkräfte in Hinterhofgaragen klimaneutral Lastenfahrräder zusammen friemeln, mit denen der Weltrettermichel dann Waren transportiert, die nicht mehr existieren, weil Rikschahs Handmade in Germoney nun mal kein lukrativer Exportschlager sind.



Und die heimische Scholle wird uns archaisch auch nicht ernähren können. Selbst das berühmte Soylent Green wird uns verwehrt sein, denn dazu braucht es moderne Industrie und Energie.



Was vom grünen Traum übrig bleibt, ist also Faustrecht und Kannibalismus.