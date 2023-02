Deutschland braucht für Energiewende zusätzliche 600 Milliarden Euro

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Bei den "Zielen der Energiewende" vermisse ich das einzig sinnvolle Ziel, nämlich Energie möglichst preisgünstig, zuverlässig und regulierbar zu gewinnen. Von einer Energiewende in diesem Sinne werden wir erst sprechen können, wenn wirtschaftliches Speichern von nicht sofort benötigtem Strom möglich ist. Da wird dauernd von "Klimaneutralität", "Klimazielen", "Energiewende" oder "CO2-Neutralität" gefaselt und weder Politik noch Medien wagen es, den Sinn solcher "Ziele" in Frage zu stellen. Der wahre Sinn des ganzen Theaters liegt ja auch nicht in der Klimarettung sondern in der Zerstörung der deutschen Wirtschaft und der Verarmung der Bevölkerung als Vorbereitung auf den Great Reset. Das offensichtlichste Beispiel für die Bösartigkeit des überstürzten Ausbaus erneuerbarer Energien ist Habecks Windrad-Promotion. FW-Leser wissen warum!

07.02.2023 - 08:22

Das war doch nicht die Idee der Energiewirtschaft, das mit der radikalen Wende, denn es kommt von den grün-rot-schwarzen Idiologen, die von einer aus dem Osten gebändigt wurden und nun meinen, andersrum wäre es richtiger, wo sie zuerst noch den Beweis für teueres Geld antreten müssen.



Dazu gibt es ja die EZB, wo man das benötigte Geld einfach in Auftrag gibt um dann die vermeintlich richtige Klima-Energie bereit stellen will zum höchsten Preis über die Inflation, die uns am Ende alle so arm machen wird, wie wir es noch nie erlebt haben und 1928 war noch bescheiden im Vergleich zu heute, wenn der ganze Laden weltweit zusammen bricht und die Folgen nicht annähernd einzuschätzen sind, weil der Maßstab alles übersteigen wird, was die Welt je erlebt hat.