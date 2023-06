Deutsche Städte sind nicht besonders »lebenswert«

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Das geht aus der Rangliste der britischen Economist-Gruppe hervor. Unter den ersten zehn Städten dieser Rangliste findet sich keine einzige deutsche Stadt. Schlimmer noch: die verlieren weiter an Plätzen.

In Wien ist das Leben ganz besonders lebenswert. Davon sind die Forscher der britischen Economist Intelligence Unit (EIU) überzeugt, die eine Rangliste der lebenswertesten Metropolen der Welt aufgestellt hat. Gefolgt wird Wien von Kopenhagen, Melbourne, Sydney und Vancouver. Auch auf den weiteren Plätzen unter den ersten Zehn sucht man die Nennung einer deutschen Stadt vergeblich. Die rauschen hingegen in der Rangliste immer weiter nach unten. Bestplatzierte deutsche Stadt ist Frankfurt am Main auf Rang 17! Auch andere deutsche Städte verlieren Plätze: für Berlin (von 13 auf 17), München (18 auf 21), Hamburg (16 auf 22) und Düsseldorf (22 auf 29) geht es abwärts. Lediglich Stuttgart konnte sich verbessern, liegt aber mit Platz 25 auch alles andere als gut im Rennen.

Die EIU bewertete 173 Städte anhand von mehr als 30 qualitativen und quantitativen Faktoren in fünf großen Kategorien: Stabilität, Gesundheitswesen, Kultur und Umwelt, Bildung und Infrastruktur.

Von den 10 Städten, die in der Rangliste am weitesten zurückfielen, lagen drei im Vereinigten Königreich - Edinburgh, Manchester und London - und zwei in den USA, Los Angeles und San Diego. Die meisten chinesischen Städte blieben im Vergleich zu den Ergebnissen des letzten Jahres weitgehend stabil, heißt es in der Studie.

Wenig überraschend: am Ende der Liste finden sich Städte wie Damaskus und Tripolis. Ausschlaggebend seien hier soziale Unruhen, Terrorismus und Konflikte. Das trifft auch auf Kiew zu: Platz 165 ist das entsprechende Resultat.