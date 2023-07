Detaillierte Umfrage sieht AfD auf Bundesebene auf Platz 1

In den meisten politischen Umfragen auf Bundesebene werden CDU und CSU zusammengelegt, da sie im Bundestag eine gemeinsame Fraktion stellen. Betrachtet man die Umfragewerte der beiden Schwesterparteien hingegen separat, so ändert sich das Bild im Bund gänzlich.

Die CSU tritt ausschließlich in Bayern an, in den anderen Bundesländern geht ihre Schwesterpartei CDU ins Rennen. Diese besondere Beziehung gibt es seit der Gründung der Bundesrepublik und hat seitdem bis heute Bestand - auch wenn die Bayern in der Vergangenheit schon des Öfteren mit einer Ausweitung der eigenen Aktivitäten auf das gesamte Bundesgebiet kokettiert haben. Bisher aber blieb es bei diesen »Drohungen«, die CSU steuert nach wie vor ihre fünf bis sechs Prozent Stimmenanteil auf Bundesebene der Unionsfraktion bei. In Umfragen auf Bundesebene wird daher auch in den meisten Fällen die Unionsfraktion gemeinsam abgebildet.

Erstellt man hingegen eine Umfrageauswertung, bei der alle im Bundestag vertretenen respektive zur Bundestagswahl antretenden Parteien separat betrachtet, ergibt sich ein gänzlich anderes Bild. Ein Bild, das vor allem bei den Vertretern der CDU für reichlich Kopfzerbrechen sorgen wird. Denn die aktuelle detaillierte INSA-Umfrage zeigt nun die AfD auf Platz 1 (21 Prozentpunkte), vor der CDU mit 20,5 Prozentpunkten. Damit hat die AfD in einer Umfrage auf Bundesebene erstmals sowohl die 21-Prozent-Marke geknackt wie auch erstmalig die Spitzenposition eingenommen.

Die Parteien der Berliner Ampel schneiden nach wie vor schwach ab: 19 Punkte für die SPD, 14,5 Punkte für die Öko-Sozialisten und traurige 6,5 Pünktchen für Lindners Truppe. Die regieren lieber schlecht als gar nicht und erhalten die entsprechende Quittung. Die CSU wird - separat betrachtet - bei fünf Prozentpunkten taxiert, genau wie die mehrfach umbenannte SED. Allerdings hat die Fünf-Prozent-Hürde für die CSU keine Auswirkung, für die Linksaußen stellt sie hingegen das Existenzminimum auf Bundesebene dar.