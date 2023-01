Der Ukraine Konflikt in den kommenden sechs Monaten - was kommt danach?

»Die derzeitige Führung der Vereinigten Staaten ist ein Haufen totaler Idioten, geblendet von Ideologie, Arroganz und der Illusion, eine "regelbasierte" globale Hegemonie anzustreben, eine Gelegenheit, die längst verpasst wurde, wie unsere Leistung in diesem Stellvertreterkrieg zeigt.«

In einer Analyse auf The Gateway Pundit erklärt Larry Johnson was nach dem Ukraine-Konflikt kommen wird.

Es besteht kein Zweifel mehr daran, dass Russland die Ukraine besiegen und seine Bedingungen durchsetzen wird. Wie Putin vor einigen Wochen sagte, war es sein Fehler zu glauben, er könne darauf vertrauen, dass der Westen zu einer vernünftigen Einigung kommt, und er hatte keine andere Wahl als die militärische Niederlage seiner ukrainischen Marionette. Sein scharfsinniger Außenminister Lawrow wies darauf hin, dass es keinen Sinn habe, mit der derzeitigen amerikanischen Regierung zu diskutieren. Sie haben kein Verständnis für Krieg und noch weniger für Diplomatie.

Doch wie werden die Vereinigten Staaten auf die sich abzeichnende Einsicht reagieren, dass die jahrelange Planung des ukrainischen Stellvertreterkriegs durch die USA und die NATO, wie Angela Merkel kürzlich enthüllte, nicht zum Zusammenbruch der russischen Macht und zum Sturz Putins geführt hat, sondern zur Zerstörung und Teilung der Ukraine und zur Entlarvung der militärischen Herausforderung durch die USA und die NATO, die ihrem Ruf weit unterlegen ist? Diese Befürchtung hat Biden bei seinem Treffen im Weißen Haus während des Zelensky-Besuchs vor Weihnachten tatsächlich geäußert.

Durch ihre totale Kontrolle über die Medien könnten die USA/NATO ihre Bevölkerungen noch eine ganze Weile von dieser Katastrophe für die westliche Macht und ihren Anspruch abhalten. Aber die internationalen Auswirkungen werden sofort spürbar sein.

Die amerikanische Militärplanung war einst Weltklasse. Aber wer würde einen Stellvertreterkrieg gegen Russland planen, das anerkanntermaßen ein Meister der Artillerie ist und über eine weitaus bessere Luftabwehrtechnologie als der Westen verfügt, und dann unsere Marionette Ukraine mit minderwertigen Waffen und nur genug Munition für sechs Monate ausstatten? Und konnten die amerikanischen Planer nicht wissen, dass es keine Produktionsbasis für Nachschub mehr gab und die NATO-Lager praktisch leer waren?

Rhett Butler erinnerte die Hitzköpfe der Sezession im Süden verächtlich daran, dass es im ganzen Süden keine einzige Kanonenfabrik gibt. Heute sieht es in den Vereinigten Staaten nicht viel besser aus. Es ist seit Jahrhunderten eine Binsenweisheit, dass die Logistik der Schlüssel zur Dominanz auf dem Schlachtfeld ist. Haben unsere derzeitigen militärischen Planer das irgendwie übersehen?

Amerika durchforstet jetzt seinen Schrotthaufen nach veralteten Waffen, die ohnehin nie rechtzeitig eintreffen können, um die Listen der ukrainischen Militärhilfe des Pentagons aufzustocken, zusammen mit Fertigungsverträgen für künftige Lieferungen, die irrelevant sind, und die Ukraine gräbt Dampflokomotiven aus Museen aus, um sie mit dem zu betreiben, was von ihrem Eisenbahnsystem übrig geblieben ist.

Aber die derzeitige Führung der Vereinigten Staaten ist ein Haufen totaler Idioten, geblendet von Ideologie, Arroganz und der Illusion, eine "regelbasierte" globale Hegemonie anzustreben, eine Gelegenheit, die längst verpasst wurde, wie unsere Leistung in diesem Stellvertreterkrieg zeigt. Die Vereinigten Staaten mögen den Kalten Krieg gewonnen haben, aber sie haben den Frieden verloren. Ihr strategisches Denken und ihr Militär sind veraltet, und die Konfiguration sowohl der Streitkräfte als auch der Ausrüstung basiert auf Annahmen aus dem vergangenen Jahrtausend. Der Kampf um einen Great Global Reset unter einer unipolaren amerikanischen Hegemonie ist ebenfalls verloren. Das Weltwirtschaftsforum ist heute ungefähr so relevant wie das Heilige Römische Reich. Alles, was sie weiterhin tun können, ist, die zunehmend autoritären Staaten des Westens mit dummen politischen Vorschlägen zu terrorisieren.

Der Versuch, Russland zu zerstören, hat es zu einem Ausbruch brillanter Diplomatie und Führung durch Putin und sein Team veranlasst, das im Stillen festgestellt hat, dass der Rest der Welt Souveränität und eine multipolare Welt bevorzugt. Die Pox Americana, wie Larry Johnson die Zeit nach dem Kalten Krieg genannt hat, ist vorbei. Die Historiker der Zukunft werden diesen Abschnitt der Geschichte mit Faszination studieren. Nur wenige Male in der Geschichte hat sich ein solch immenser Wandel so schnell vollzogen.

Aber wie werden die Idioten in Washington reagieren? Werden sie versuchen, Petraeus' Koalition der Willigen, die sich aus einigen NATO-Truppen und einigen unserer eigenen Truppen zusammensetzt, durchzusetzen? Petraeus hat bisher zwei bedeutende Ideen in seinem Leben gehabt: Als Kadett heiratete er die Tochter seines Chefs, des Superintendenten von West Point, und er entschied sich, seine CIA-Männer, die in Benghazi starben, im Stich zu lassen, um eine Blamage für Obama und Hillary Clinton zu vermeiden. Wird eine verzweifelte US/NATO irgendeinen Grund erfinden und tatsächlich physisch intervenieren, um die unvermeidliche Niederlage der Ukraine zu verhindern?

Die Taktik Putins im Donbass könnte ein wichtiger Hinweis sein. Warum sollten die Russen, wenn eine große Offensive zur Einnahme des Donbass und zum Ausbruch aus dem Donbass bevorsteht, die Linie, die sie bereits halten, intensiv befestigen? Könnte es sein, dass die Russen nach den absurden parthischen Nadelstichen, die die CIA in Russland selbst gesetzt hat, beschlossen haben, dass die USA/NATO gerade so weit außer Kontrolle geraten sind, dass sie sowohl einen taktischen Nuklearschlag als auch einen Angriff der NATO-Truppen versuchen?

Die nächsten sechs Monate werden wahrscheinlich die haarsträubendsten sein, die wir bisher erlebt haben.