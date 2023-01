Der Liberalismus von Franziskus zerstört die Werte der Katholischen Kirche und Christenheit

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

06.01.2023 - 14:54

Eine kurze Anmerkung:

Die irritierenden Begriffe verunmöglichen wieder einmal jedes Verständnis!

Bergoglio ist wieder liberal, sondern höchst autoritär. Halt nur bezogen auf ihn als Person, mit der Kirchenlehre hat er es nicht so. Er ist also nicht liberal, sondern narzisstisch relativistisch!

Und ob so eine Haltung " progressiv" ist, oder einfach nur atavistisch.....

Bergoglio ist ein subjektivistischer Machtmissbräuchler, der die Welt und den Glauben nach den Linien des Machterhalts benutzt.

Benedikt hingegen war schlicht Rationalist und der Logos, der Christus, ist Ausdruck einer Welt, die nicht widersinnig und nicht anti rational ist.

Und Benedikt steht damit in der Linie der kirchlichen Tradition, Bergoglio steht in der Sturzlinie Machiavellis.