»Der Dritte Weltkrieg war nie näher«

Zicky 28.02.2023 - 10:46 Der Mann kann sein wie er will, aber er war seit längerem der einzige amerikanische Präsident, der keinen Krieg angefangen hat.

Ich denke, genau deshalb und seiner unkorrupten Art wird er so diskredidiert. Leider sind die Führer vieler Länder inzwischen so stark von milliardenschweren Hintermännern abhängig geworden, dass sie lieber die Welt in Schutt und Asche legen würden, als zuzugeben, dass sie korrupt, abhängig und keinerlei Entscheidungen mehr selbst treffen können. Die sind wie Handpuppen, in deren Ärsche tief der Arm der globalistischen "Puppenspieler" steckt.

Besonders die deutsche Regierung ist dermaßen penetriert, dass sie lieber Deutschland und Europa der von Amerika gewollten Zerstörung zuführen, als sich ihre absolute Unfähigkeit zu regieren einzugestehen. Fast kann man sehen wie sie, pervers die Penetration der dicken Arme genießen und förmlich danach lechzen.

Wer eine solche Regierung hat, braucht wahrlich keine Feinde mehr. Wir können nur hoffen, dass der Putin versteht, dass die deutsche und europäische Bevölkerung in der überwältigenden Mehrheit, keinen Krieg will, auch wenn unsere "Handpuppen Amerikas" etwas anderes behaupten. Dass Putin weitsichtig ist, hat er bei seiner Rede zur Zerstörung der Gaspipelines gezeigt, indem er von einem, von der Ampel todgeschwiegenen terroristischen Akt auf Deutschlands Wirtschaft sprach und sich nicht über deren Niedergang gefreut hat. Das überlässt er denen, die vermutlich die terroristischen Drahtzieher und Nutznießer sind, den Amerikanern.

Hein 28.02.2023 - 10:05 Achtung, bitte aufpassen, nicht zu heftig lachen bzw. vorher Kaffeetasse, Tastatur etc. in Sicherheit bringen:



"Habeck: "Russland kann nur auf dem Schlachtfeld in die Knie gezwungen werden" "







Hach ist das amüsant, ich breche ab vor Lachen und das beste was mir wirklich die Lachtränen in die Augen treibt, der Trottel glaubt daran was er da sagt haha.

Croata 28.02.2023 - 10:02 Das habe ich gespürt....Noch in lockdown - bei der Ausgangssperre.

Habe sofort an meine Frau gesagt :

- erinnert dich das nicht an den Krieg ?

Ich spüre es in der Luft!

Leere Straßen, Angst, Polizei....



Mit sleepy Joe als Präsident, tja....

Es war nur die Frage der Zeit - wo der nächste Konflikt beginnen wird.

Turkei oder Russland, habe ich damals gesagt.