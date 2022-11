Den EU-Ländern gehen die Waffen aus

Viele westliche Nationen rüsteten nach dem Zerfall des kommunistischen Machtblocks massiv ab. Dennoch verschenkten sie große Teile ihrer Waffenarsenale an Selenskij. Jetzt gehen ihnen selbst die Waffen aus.

Ein Bericht der New York Times zeigt auf, in welchem waffentechnischen Dilemma sich zahlreiche EU- und NATO-Länder befinden. Mit massenhaften Anstrengungen versuchen sie verzeifelt, ihr selbst verschuldetes Defizit an seinsatzfähigem Material wieder aufzufüllen. Mindestens 20 der 30 NATO-Mitgliedsstaaten verfügen nicht mehr über genügend eigenes Militärmaterial, um grundlegende NATO-Aufgaben zu erfüllen, heißt es in dem Bericht, der sich auf Aussagen von hochrangigen Bündnisquellen bezieht.

»In der Ukraine, wo ein einst undenkbarer europäischer Krieg im Gange ist, werden die bescheidenen Vorräte an Artillerie, Munition und Luftverteidigung jetzt von mehreren der europäischen Militärmächte zerkaut, die die NATO manchmal Europas ‚Bonsai-Armeen‘ nennt und sich mit diesem Begriff auf die japanischen Miniaturbäume bezieht«, stellt die New York Times fest.

»Sogar die mächtigen Vereinigten Staaten haben nur begrenzte Vorräte an Waffen, die die Ukrainer wollen und brauchen, und Washington zögert, ihnen wichtige Waffen zu liefern, die sich in sensiblen Regionen wie Taiwan und Korea befinden, wo China und Nordkorea ständig die Grenzen testen«, heißt es in dem Bericht weiter. Und Waffenvorräte sind schnell aufgebraucht.

»Ein Tag in der Ukraine entspricht einem Monat oder mehr in Afghanistan«, sagt Camille Grand, Militärexpertin beim European Council on Foreign Relations, einer kriegsorientierten Denkfabrik unter der Leitung von Carl Bildt und einer Reihe ähnlicher Leute. Während des Sommerkriegs im Donbass beispielsweise hat die Ukraine nach Angaben eines Nato-Experten zwischen 6.000 und 7.000 Artilleriegeschosse pro Tag abgefeuert. Die russische Artillerie feuerte gleichzeitig zwischen 40.000 und 50.000 Projektile pro Tag ab.

Im Vergleich dazu produzieren die USA nur 15.000 Projektile pro Monat, und die meisten Länder in der EU produzieren überhaupt keine Artilleriemunition. Gleichzeitig gehen den EU-Staaten nun rapide die Waffen- und Munitionsvorräte aus, die in einem Sturzbach zur Regierung in die Ukraine getrieben werden. Die Westmächte versuchen nun, die in den alten Warschauer-Pakt-Staaten gefundenen ehemaligen sowjetischen Militärgeräte abzuschütteln, die für ukrainische Systeme geeignet sind und mit denen die Ukrainer umzugehen wissen.

Auch innerhalb der Nato wird darüber diskutiert, stillgelegte Fabriken in Tschechien, der Slowakei und Bulgarien, die Artilleriemunition im Kaliber 152 und 122 Millimeter hergestellt haben, wieder hochzufahren. Ein Kaliber, das für ukrainische Einheiten aus der Sowjetzeit geeignet ist. Anders als in der ehemaligen Sowjetunion haben die modernen Artilleriegeschütze der Nato-Staaten, die ihnen die Ukraine schicken ließ, selten die Fähigkeit, die Artillerie-Munition anderer Nato-Staaten zu schlucken. Die Waffenhersteller sind kommerzielle Akteure und achten daher darauf, ihre Systeme untereinander inkompatibel zu machen, um einen Preiswettbewerb zu vermeiden, wenn sie die Systeme später mit Munition beliefern, so die New York Times.

Mehrere Länder haben auch Exportbeschränkungen, die den Verkauf von Waffen an kriegführende Länder untersagen. Schweden hat seine eigene Praxis in diesem Bereich ignoriert, aber nicht alle Länder haben dies getan. Deutschland erfuhr dies, als die Schweiz sich plötzlich weigerte, ihnen Projektile für in Deutschland hergestellte Flugabwehrraketen zu liefern, die in die Ukraine gehen sollten.