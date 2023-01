Demographie: Mit 84,3 Millionen hat Deutschland so viel Einwohner wie nie

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

20.01.2023 - 12:45

Tja, wir sind nun mal ein talentiertes Weltmeistervölkchen, denn wir brechen laufend irgendwelche Rekorde.



Leider oft negative, denn eine Zuwanderung von jährlich fast einer Millionenstadt, die infrastrukturell nicht existiert, kann von Vernunftbegabten nur als naivdummes Schildbürgertum bezeichnet werden.



Sollen unsere Flüchtlingslager Behelfs-Normalität werden?

Will man unsere schon länger hier Lebenden mit weiteren Heilsspritzen entsorgen, um jenen Platz zu bekommen, den wir für globale Migrantenströme angeblich bereits grenzenlos haben?

Wo will man die oft Analphabeten in einer aus Klimaschutzgründen in die Pleite getriebenen Wirtschaft überhaupt unterbringen?

Haben diese oft nur glaubensstarken Import-Fachkräfte überhaupt die für eine Hightechindustrie nötigen Kenntnisse im exotischen Gepäck?



Nicht mal im Gehweg-Winterdienst konnte man die bisher im Einsatz sehen, denn den müssen unter Strafandrohung unsere Anrainer-Rentner selber machen.



Alles in allem nüchtern betrachtet ist D nur ein Drecksland mit Drecksgesetzen von Dreckspack in Dreckspositionen.



Aber der 'mündige' Bürger findet das mehrheitlich toll, fast schon paradiesisch und suhlt sich in satter Selbstzufriedenheit, solange er nicht selbst zum rasch wachsenden Heer der Armen einberufen wird.



Infantil dumme bis bösartig egomanische Selbstbetrüger par Excellence.



Moral-Weltmeister der schäbigen Verlogenheit.



Illusionssektierer mit missionarischem Allmachtdünkel.