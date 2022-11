Das müssen Sie über digitale Zentralbankwährungen wissen

Sie wird Kommen und sie wird zur Kontrolle der Gesellschaft eingesetzt warden: die digitale Zentralbankwährung »CBCD«.

Der Journalist James Corbett bot eine eingehende Analyse der digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) und betonte, dass die Bürger die CBDCs besser verstehen müssen, um zu wissen, was auf sie zukommt, wie LifeSiteNews berichtet.

Corbett sagte in seinem Video mit dem Titel CBDCs: Beyond the Basics , dass »wir all diese Informationen weitgehend von den Bankstern [Portmanteau aus Banker und Gangster] verdeckt bekommen haben, in deren Interesse es sicherlich ist, uns in Unkenntnis darüber zu halten, wie das Bankensystem funktioniert [...].«

Die Grundlagen der CBDCs

Corbett fasst die Grundlagen über CBDCs zusammen, die jeder kennen sollte, bevor er weitere Nachforschungen anstellt.

Er bietet die folgenden Aufzählungspunkte als Zusammenfassung an:

CBDCs sind im Kommen

CBDCs bieten den Zentralbanken eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Wirtschaft

CBDCs werden zur Kontrolle der Gesellschaft eingesetzt

Darüber hinaus weist Corbett darauf hin, dass es wichtig ist, zu wissen, dass CBDCs eine »digitale Version von Geld sind, ähnlich wie eine Banknote« und dass sie »direkt von einer Zentralbank ausgegeben warden.«

In den USA würde dies bedeuten, dass ein CBDC von der Federal Reserve (Fed) ausgegeben würde, in der EU von der Europäischen Zentralbank (EZB) und in Großbritannien von der Bank of England.

Corbett spielte einen Clip von Augustin Carstens, dem Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), ab, der viele Menschen, die sich über totalitäre Kontrolle Sorgen machen, in Alarmbereitschaft versetzte.

»Beim Bargeld wissen wir zum Beispiel nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt«, erklärte Carstens. »Wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein benutzt. Der entscheidende Unterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen. Und wir werden auch über die Technologie verfügen, um dies durchzusetzen.«

Corbett betonte jedoch, dass es wichtig sei, zu verstehen, dass CBDCs keine »einzigartige, fest definierte Sache« seien.

»Von der zugrundeliegenden Technologie, die zur Ausgabe, Verfolgung und Aufzeichnung dieser digitalen Token verwendet wird, über das Netzwerk, über das sie fließen, bis hin zu dem Protokoll, dem dieses Netzwerk folgt, ist jeder Teil der digitalen Zentralbankwährung anpassbar«, erklärte Corbett.

»Es gibt unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, wie CBDCs implementiert werden können«, erklärte Corbett und fügte hinzu: »Wenn wir nur nach der einen Art von CBDC suchen, vor der sich alle, wie ich glaube, zu Recht, am meisten fürchten«, und eine andere Version eingeführt wird, riskieren wir, als »dumme Verschwörungstheoretiker« bezeichnet zu werden und einen Faktencheck zu bekommen.

Daher betonte Corbett, dass es von größter Wichtigkeit ist, CBDCs und die verschiedenen Formen, die sie annehmen können, zu verstehen. Um dies zu tun, müssen wir das Geldsystem verstehen, insbesondere das Split-Circuit-Geldsystem.

Um zu wissen, was auf uns zukommt, und um zu vermeiden, dass wir von den Veränderungen »mitgerissen« werden, wie Corbett es ausdrückt, müssen wir zunächst verstehen, was CBDCs auf einer tieferen Ebene sind, und uns über die Entwicklungen der Zentralbanken auf dem Laufenden halten, insbesondere in dem Land, in dem wir leben.

Eine weitere mögliche Lösung besteht darin, sich alternative »Überlebenswährungen« zuzulegen, für den Fall, dass ein totaler Kontrollstaat mit digitalen IDs, biometrischer Überwachung, CBDCs und Social Credit Scores eingeführt wird und man vom Geldsystem abgeschnitten ist.