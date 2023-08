Das Mordopfer Leistungssport

So klingt es, wenn sich deutsche Sportmoderatoren und Journalisten, um den hürdenlaufenden deutschen Elefanten im Leichathletik-Stadion zu Budapest herumwinden. Eine Sportstätte, so wurde man nicht müde zu betonen, die ja vor allem errichtet wurde, um „Viktor Orban und seinen geladenen Autokraten eine Bühne zu bieten“. Unglücklicherweise bot sie auch der früheren Leichtathletikmacht Deutschland eine solche. Man mochte in der abendlichen Berichterstattung gar nicht mehr hinsehen, wenn es in den Vorläufen am Feldende regelmäßig gelb leuchtete, die Wurfgeräte vorzeitig zu Boden taumelten, die Staffelstäbe über die Bahn purzelten, und die Interviewten hernach ratlos am Mikrofon berichteten, es wäre eben „nicht ihr Tag“ gewesen und man würde „das nächste Mal wieder angreifen.“