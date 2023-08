Dänemark und Niederlande sollen F-16-Jets an Selenskij liefern

Die Biden-Administration ziert sich aktuell wegen eines schlechten Meinungsbildes in der Heimat vor der Lieferung von Abrams-Kampfpanzern und F-16-Kampfjets an Selenskij. Bezüglich der Flugzeuge sollen jetzt Dänemark und die Niederlande einspringen und für Biden die Kohlen aus dem Feuer holen.

Selenskij hatte fest mit der Lieferung der von der Biden-Administration versprochenen Wunderwaffen für seinen Krieg gerechnet. Dazu gehören schwere Kampfpanzer vom Typ Abrams und F-16-Kampfflugzeuge. Allerdings zieren sich Biden und seine Militärs aktuell, ihren vollmundigen Worten auch Taten folgen zu lassen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Meinungsbild in den USA hinsichtlich der üppigen Geschenke an Selenskij, samt und sonders finanziert vom Steuerzahler, nicht zu ihren Gunsten ausfällt. Im ganzen Land mehrt sich die Kritik, dass die Biden-Administration mehr Interesse für die Fortsetzung des Kriegs im Donbas zeigt, als vor allem soziale Probleme in der Heimat zu lösen.

Händeringend suchten Biden und Konsorten daher nach Hilfswilligen, die bereit waren und sind, für sie in die Bresche zu springen. Bei den Panzern fand man mit der Berliner Ampel bereits jemanden, der den Lückenbüßer spielte. Besonders effektiv war dieser Schritt zwar nicht, wie die ersten Resultate an der Hauptkampflinie im Donbas zeigte, aber Biden war erst einmal fein raus.

Das identische Szenario wird sich nun auch bei den F-16-Kampfjets abspielen. Von Biden und seinen Militärs wird Selenskij keine Flugzeuge erhalten. Stattdessen sollen Dänemark und die Niederlande die in ihrer Flotte vorhandenen F-16 an Selenskij übergeben. Man habe seitens der Biden-Administration beiden Ländern zugesichert, dass Anträge auf Genehmigung so beschleunigt würden, dass die Kampfjets an Kiew geliefert werden könnten, sobald die Ausbildung der ukrainischen Piloten und Techniker abgeschlossen sei, heißt es dazu in einem Beitrag bei Heute. Biden will wieder einmal, dass andere für ihn die Kastanien aus dem Feuer holen und sich die Finger verbrennen. Dumme genug scheint er dafür ja immer wieder zu finden.