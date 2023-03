Credit Suisse von UBS geschluckt

Die Credit Suisse, ursprünglich 1856 als »Schweizerische Kreditanstalt (SKA)« gegründet, ist Geschichte. Das traditionsreiche Unternehmen wurde kurzerhand von der UBS (ursprünglich stand der Name für » Union de Banques Suisses«) geschluckt.

Das sorgt allerdings für reichlich Verdruss. Tagesschau.de schreibt: Für den »Tagesanzeiger« aus Zürich ist die Übernahme der Krisenbank Credit Suisse durch die UBS sogar ein »historischer Skandal«: Der Schweizer Staat, die Finanzmarktaufsicht und die Nationalbank SNB hätten sich von der UBS über den Tisch ziehen lassen, kommentiert die Zeitung.

Im Fokus der Kritik und der Verantwortung für die Pleite der Bank stehen nun neben den Politikern, die über Jahre die mangelhaften Geschäftspraktiken der Credit Suisse entweder toleriert oder einfach nur missachtet haben, vor allem die Banken-Manager. Die haben nämlich trotz hoher Verluste im Kerngeschäft sich milliardenschwere Bonuszahlungen gegönnt und sind durch jede Menge Fehltritte, Gerichtsverfahren und anderer Skandale auffällig geworden.

Einer dieser ganz besonders auffälligen Manager ist Philipp Bunce, seines Zeichens von Grossbritannien aus zuständig für globale Technologieprogramme der Grossbank im Rang eines Direktors. Das ist an und für sich nicht anrüchig und wäre auch keiner weiteren Erwähnung wert gewesen. Wenn Philipp nicht eine »ganz besondere Eigenschaft« hätte. Denn manchmal wacht Philipp morgens auf und fühlt sich so gar nicht als Philipp, sondern als Pippa oder sogar als »Pips«. An solchen Tagen erscheint dann nicht ein Mann mit schütterem Haar und einem Businessanzug im Büro, sondern eine »Frau« mit einer blonden Perücke und in einem roten Kleid.

Philipp erhielt als Pippa verkleidet viele Ehrungen. Im vergangenen Jahr erhielt er den »British Diversity Award« für die Rolle als »inspirierendes Vorbild« und dieses Jahr ist er für die »Rainbow Honours 2023« der Bank of London nominiert. Auch sein Unternehmen wurde mehrfach lobend als progressive Firma, die Diversität vorlebt, erwähnt. Parallen zu der ebenfalls pleite gegangenen Silicon Valley Bank sind offensichtlich. Dort konnte man ebenfalls nicht mit Geld umgehen, gönnte sich aber etliche Woke- und LGBTQ-Programme.