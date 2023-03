»Credit Suisse« stürzt an der Börse ab

Die Schweizer Credit Suisse stürzte am Mittwoch an der Börse ab, auch weitere europäische Grossbanken brachen stark ein. Ausgelöst wurde das Bankenbeben durch die Pleiten mehrerer US-Banken.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist die Credit Suisse seit gestern um mehr als 20 Prozent gefallen, zuvor verzeichnete die Bank an sechs Tagen rote Zahlen an der Börse. Insgesamt ist die Aktie seit ihrem Höchststand um bis zu 96 Prozent gefallen. Der aktuelle Absturz findet statt, nachdem die Bank bekannt gegeben hat, dass es »erhebliche Schwächen« in ihren eigenen Kontrollen rund um die Finanzberichterstattung gibt. Der grösste Aktionär der Credit Suisse, die Saudi National Bank, kündigte laut Reuters gleichzeitig an, dass es nicht in Frage komme, mehr Geld in das Geschäft zu investieren.

Der Aktiencrash kommt ironischerweise, nachdem der Vorstandsvorsitzende der Credit Suisse, Axel Lehmann, vorher noch behauptete und sogar versicherte, dass die Bankenzusammenbrüche in den USA lokale Phänomene sind, die sich nicht ausbreiten werden.

Die Fakten sprechen hingegen eine ganz andere Sprache, denn neben der Credit Suisse sind im Zuge der Pleite einiger US-Banken auch weitere europäische Banken am heutigen Mittwoch an der Börse stark gefallen. Neben der Silicon Valley Bank ist auch die Silvergate Bank am Ende. Die kalifornische Bank hat ihren Betrieb eingestellt; sie handelte hauptsächlich mit Kryptowährungstransaktionen. Durch diese Pleite steht auch der Bitcoin massiv unter Druck.

Wie das Manager-Magazin schreibt, sind auch die Papiere deutscher Banken von erheblichen Verlusten betroffen.

Die desaströse Finanz- und Wirtschaftspolitik der Biden-Administration führt nicht nur dazu, dass US-Banken in den Konkurs rauschen; die dort gemachten Fehler könnten durch einen Domino-Effekt einen globalen Absturz verursachen. Und was machen Biden und seine Nichtskönner, um diesen Effekt zu verhindern? Genau das, was sie »am besten« können: NICHTS!