Corona: Französischer General lobt den Widerstand der Ungeimpften

Der französische General Christian Blanchon erklärt offen seine Bewunderung für die Ungeimpften: »Sie haben ihre Jobs verloren, sie haben ihre Karriere vergeudet, sie hatten kein Geld… aber es war ihnen egal. Sie erlitten unzählige Diskriminierungen, Denunziationen, Verrat und Demütigungen … aber sie machten weiter.«

Millionen Menschen haben dem Druck der Corona-Impfkampagnen standgehalten, obwohl sie härtesten Restriktionen ausgesetzt waren.

Der französische General Christian Blanchon erklärt offen seine Bewunderung für die Ungeimpften, die dem gesellschaftlichen und staatlichen Druck standgehalten haben.

Er erklärte unter anderem:

»Selbst wenn ich vollständig geimpft wäre, würde ich die Ungeimpften dafür bewundern, dass sie dem größten Druck standhalten, den ich je gesehen habe, einschließlich von Ehepartnern, Eltern, Kindern, Freunden, Kollegen und Ärzten. Menschen, die in der Lage waren, einen solchen Charakter, Mut und kritisches Denken zu haben, sind ohne Zweifel die Besten der Menschheit. Sie sind überall zu finden, in allen Altersgruppen, Bildungsstufen, Ländern und Meinungen. Sie sind von besonderer Art; Sie sind die Soldaten, die jede Armee des Lichts in ihren Reihen haben möchte. Sie sind die Eltern, die sich jedes Kind wünscht, und die Kinder, von denen alle Eltern träumen«

Und er ergänzt:

»Sie taten, was andere nicht konnten, sie waren der Baum, der dem Orkan aus Beleidigungen, Diskriminierung und sozialer Ausgrenzung standhielt. Und sie taten es, weil sie dachten, sie seien allein, und sie glaubten, sie seien allein. Von den Weihnachtstafeln ihrer Familien verbannt, haben sie noch nie so etwas Grausames gesehen. Sie haben ihre Jobs verloren, sie haben ihre Karriere vergeudet, sie hatten kein Geld… aber es war ihnen egal. Sie erlitten unzählige Diskriminierungen, Denunziationen, Verrat und Demütigungen … aber sie machten weiter.«