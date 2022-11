Chinesen protestieren gegen Null-Corona-Strategie der Kommunistischen Partei

In Shanghai, Peking, Kanton und anderen Städten Chinas werden erneut strenge Corona-Maßnahmen umgesetzt. Doch diesmal reicht es den Bürgern so sehr, dass sie auf die Straße gehen und mutig gegen das Regime protestieren.

»Nieder mit der Kommunistischen Partei! Nieder mit Xi!« — Solche Rufe sind derzeit in Shanghai und anderen Städten Chinas zu vernehmen [siehe Berichte »Tagesschau.de«, »ZEIT«, »FAZ«]. Denn in China begehren immer mehr Menschen gegen die »Zero Covid Strategy« bzw. Null-Corona-Strategie der Kommunistischen Partei auf, die von Peking aus seit über zwei Jahren ein strenges Pandemie-Regiment mit brutalen Maßnahmen durchsetzt. Sobald irgendwo einige wenige Fälle gemeldet werden, wird die Quarantäne über ganze Millionenstädte verhängt. Selbst Shanghai hat es mehrfach getroffen.

Die Polizei geht brutal gegen die Demonstranten vor. Doch Shanghai ist nicht der einzige Ort in China, wo die Menschen sich trauen, aller Überwachung zum Trotz auf die Straßen zu gehen. Auch in vielen anderen Städten, sogar an der renommierten Tsinghua-Universität in Peking gab es massive Proteste.

Die Null-Corona-Strategie ergibt aus der Sicht vieler Menschen keinen Sinn mehr, weil das Virus sowieso schon einmal um die Welt gekreist ist und immer wieder nach China zurückkommt. Während sich im Rest der Welt die Herdenimmunität breit macht, werden die Chinesen isoliert. Früher oder später wird sich jedoch diese Isolation nicht mehr halten lassen, wenn China weiterhin mit dem Rest der Welt Handel treiben will.

Doch aktuell sind die meisten Großstädte Chinas mit neuen Corona-Maßnahmen belegt worden. Teilweise wurden wieder so strenge Regeln verhängt wie auf dem Höhepunkt der Epidemie. Selbst in Peking sind zurzeit wieder Schulen, Hochschulen und Geschäfte geschlossen. Wenn das so weitergeht, wird nie wieder Normalität ins Land zurückkehren. In Guangzhou (Kanton) gibt es sogar wieder einen totalen Lockdown.

Die Regierung von Xi Jinping hat sich selbst ins Abseits manövriert. Denn wenn die Kommunistische Partei Chinas jetzt die Regeln lockert oder das Coronavirus entdramatisiert, demaskieren sich die Machthaber in Peking. Dann würde allen Menschen in China klar werden, dass die Maßnahmen bislang völlig überzogen und somit die vielen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Opfer umsonst waren.