China probt Digitalgeld mit Verfallsdatum

In China wird ein neues Währungsmodell experimentell ausprobiert: der digitale Yuan. Die digitale Währung ermöglich es, per Knopfdruck kreiert und verteilt zu werden. Dem Staat ist zudem die perfekte Überwachung des Finanzverhaltens der Bürger an die Hand gegeben.

Fakt ist: Chinesen sparen gerne. Sie legen das Geld in Aktien oder Immobilien an. In China gibt es viele leerstehende Wohnungen, die einzig als Geldanlage für später gedacht sind. Der Hang, Geld in Immobilien anzulegen, hat zum Baumboom und zu mancher geplatzter Immobilienblase in China geführt.

Der digitale Yuan hat im Gegensatz zum normalen Yuan Renminbi die Eigenschaft, dass er ein Verfallsdatum besitzt. Wenn er bis zum Ablauf des Verfallsdatums nicht ausgegeben wird, verliert er seine Kaufkraft komplett.

Damit sind zwei wichtige Dinge den Bürgern genommen: Sie können ihr Geld nicht mehr anonym nach freiem Willen ausgeben, und sie können das Geld nicht mehr sparen. Damit werden sie Abhängiger vom Staat und dessen Kontrollmechanismen.