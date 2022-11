„China droht Deutschland das LNG aus Katar wegzukaufen

Deutschland droht auf dem LNG-Markt leer auszugehen, weil auch die Chinesen und andere asiatische Staaten Flüssggas kaufen wollen. Im Gegensatz zu Deutschland sind sie interessiert, langfristige Verträge abzuschließen. Deutschland will das wegen der grünen Klima-Ideologie nicht. Also wird Deutschland für Katar uninteressant.

Dumm gelaufen für Deutschland: Habeck und Baerbock sei Dank! Während Olaf Scholz und Annalena Baerbock Deutschland mit der Sanktionspolitik gegen den Erdgas-Lieferanten Russland positionieren, war es die Aufgabe von Energieminister Robert Habeck für Alternativen zum russischen Erdgas zu sorgen. Doch die Amerikaner können gar nicht so schnell und so viel liefern, wie zuvor großspurig angekündigt.

Darum war Habeck ins Emirat Katar am Persischen Golf geflogen, weil dort das größte Erdgasfeld der Welt liegt. Selbst der unterwürfigste Kotau des deutschen Energieministers vor den arabischen Scheichs hat nicht darüber hinweg geholfen, dass das Emirat so schnell das gewünschte Erdgas gar nicht liefern kann. Denn es gibt keine unbeschränkten Förderkapazitäten. Schließlich muss das Erdas erst in LNG aufwendig umgewandelt werden, um per Schiff transportiert werden zu können. Selbst der Energieminister von Katar hatte klar gemacht, dass solche Mengen, wie von Deutschland erwünscht, gar nicht geliefert werden können. »Am Ende ist dies eine kleine Menge im Vergleich zu der riesigen Menge, die aus Russland kommt, auf die Europa angewiesen ist«, hatte er erklärt.

Und nun noch dies: Xi Jinping kommt Deutschland zuvor. Die Chinesen wollen auch das Erdgas in Form von LNG (Flüssiggas) aus Katar kaufen. Zwar bekommt China bereits das günstige Erdgas aus Russland. Doch das reicht dem energiehungrigen Riesenreich im Fernen Osten nicht. China braucht mehr. Und das soll aus Katar kommen [siehe Bericht »n-tv«].

Nun hat Katar den »längsten Vertrag in der Geschichte der LNG-Industrie« ergattert. 27 Jahre lang soll das Emirat die Volksrepublik China mit insgesamt 108 Millionen Tonnen Flüssiggas versorgen. Wozu braucht Katar dann noch die Nachfrage aus Deutschland? Tatsächlich könnte Deutschland in diesem Rennen um Energie leer ausgehen.

Denn Deutschland hat unter grüner Ägide Hemmungen, langfristige Verträge einzugehen, weil man ja langfristig weniger Erdgas importieren will. Sie wissen schon: Wegen des Klimas! Wegen des CO2! Wegen der rotgrünen Klima-Ideologie! Doch die LNG-Exporteure lassen sich lieber mit Ländern ein, die langfristig große Verträge abschließen wollen. Deutschland wird als Abnehmer uninteressant. China und Japan dagegen wissen, dass sie auch auf Jahrzehnte hinaus auf Erdgas nicht verzichten können und wollen.

Und so zeigt sich einmal mehr, wie dämlich die Ampel-Regierung Deutschland ins Energie-Aus führt und die De-Industrialisierung des Landes beschleunigt.