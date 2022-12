China beweist: Null-Corona-Strategie ist gescheitert

Die »Zero Covid Strategy« der kommunistischen Regierung in China ist vollkommen gescheitert. Die ganze Welt erkennt dies nun. Doch bei uns schweigen nun die Vorkämpfer dieser Idee.

Auch bei vielen Mainstream-Medien hat sich längst die Erkenntnis durchgesetzt [siehe Beispiel WELT], dass die »Zero Covid Strategy«, die totalitäre Null-Corona-Strategie mit all ihren Repressionen, Lockdowns und Maßnahmen sich als falsch erwiesen hat.

In China hat das Regime versucht, mit härtester Durchsetzungskraft des Staates und all seiner Repressions-Mittel die Verbreitung des Virus zu verhindern. In vielen anderen Staaten gab es dagegen ein Hin und Her zwischen unterschiedlichen Meinungs-Verfechtern: Die einen wollten dem Beispiel Chinas folgen, die anderen wollten eher milde begleitende Maßnahmen.

Das kommunistische Regime in China ist gescheitert. Während sich im Rest der Welt eine gewissen Herdenimmunität breit macht und das Coronavirus SARS-CoV-2 sich als alltäglicher Bestandteil der natürlichen viralen Umwelt etabliert hat, die uns saisonal Erkältungen und Grippen beschert, sind die 1,4 Milliarden Menschen in China isoliert.

Doch wie will dieses Riesenreich, dass so sehr auf den Export und den handel angewiesen ist, sich weiterhin vom Rest der Welt isolieren, ohne sich selbst massiv zu schaden? Das ist schier unmöglich. Das Virus wird immer wieder seinen Weg zurück finden.

Am Ende werden die Chinesen auch lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Dann wird sich die Erkenntnis auch dort durchsetzen, dass ein großer Teil der Maßnahmen, Lockdowns und sonstigen Repressionen seitens der kommunistischen Regierung vollkommen überzogen und überflüssig war. Dann fällt die Maske und das Regime von Xi Jinping ist entblößt.

Doch auch bei uns wirft die aktuelle Lage ein trübes Licht auf all jene Corona-Panikmacher, die dem Beispiel Chinas folgen wollten. Von Merkel bis Lauterbach gab es eine Reihe Politiker, die mit ihrer Corona-Politik der Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland großen Schaden angerichtet haben. Das muss dringend aufgearbeitet werden. Die Bürger haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren.