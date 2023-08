Burkina Faso und Mali warnen vor Militär-Intervention im Niger

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

02.08.2023 - 11:23

Herr Putin verschenkt Getreide an Kontinent Afrika.





Die Menschen hießen russ.Fahnen.

Herr Putin bekommt dann Uran von denen direkt verkauft und verkauft weiter an China z.B.

Er selbst macht kein großes Profit davon, vielleicht auch an Lula oder an Iran, oder XY.

Wir Europa müssen dann teuer einkaufen weil wir (auch) Sanktionen verhängt haben.... Außerdem sind wir ja nicht sooo beliebt wie wir selbst denken weil manche so Safari-Witze oder Bacon-jokes machen.

Eigentor.