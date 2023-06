Burisma hat Joe Biden und Hunter Biden jeweils 5 Mio $ Schmiergeld gezahlt

Ein »glaubhafter Zeuge« hat dem FBI gegenüber 2020 ausgesagt, dass die ukrainische Erdgasfirma Burisma den Vizepräsidenten Joe Biden 2015-2016 mit 5 Mio. $ bestochen hat, um Strafverfolgung zu umgehen. Der Zeuge verfüge über 17 Aufnahmen von Telefonaten, die dies belegten, sagte Senator Chuck Grassley (Republikaner aus Iowa) am Montag im Senat.

Am 30.6.2020 habe das FBI mit dem »sehr glaubwürdigen« Zeugen gesprochen und die Aussage in einem offiziellen Vernehmungsprotokoll FD-1023 festgehalten, so Grassley am Montag vor dem Senat. Der Zeuge habe mit einem Burisma-Manager gesprochen, der bestätigt habe, dem damaligen Vizepräsidenten und Ukrainebeauftragen der Obama-Regierung Joe Biden 5 Mio. $ gezahlt zu haben, um die Entlassung des Generalstaatsanwalts Wiktor Schokin zu erreichen, der gegen Burisma ermittelte. Laut republikanischen Abgeordneten soll es sich um den Burisma-Chef Mykola Slotschewski handeln.

Diese Summe entspricht dem Gehalt, das Präsidentensohn Hunter Biden 2014-2019 erhalten hatte, um im Aufsichtsrat von Burisma zu sitzen. Laut dem Zeugen wurde jedoch Joe Biden auch direkt i.H.v. 5 Mio. $ durch dunkle Kanäle bezahlt.

»5 Mio. $. für den einen Biden, und 5 Mio. $. für den anderen Biden«, so der Burisma-Manager zum Zeugen. Die Zahlungen seien durch so viele Bankkonten und Briefkastenfirmen verschleiert gewesen, »dass man das in 10 Jahren nicht auseinandersortiert bekommt«, so der Manager, der Joe Biden als »The Big Guy« (Der Große) bezeichnet: »Die Zahlungen gingen nicht direkt an The Big Guy«, habe er ausgesagt.

»The Big Guy« gilt in den E-Mails auf Hunter Bidens Laptop als ein Codewort für Joe Biden. In einer E-Mail vom 3.5.2017 vom Hunter-Biden-Berater James Gilliar an Biden-Partner Tony Bobulinksi zu einem Joint Venture mit dem chinesischen Energieriesen CEFC wurde die Aufteilung der Anteile festgelegt: »20 für H« und »10 für den Großen« (The Big Guy). Der Empfänger Tony Bobulinksi hatte 2020 gegenüber Fox News bestätigt, dass es sich dabei um Joe Biden handelt.

Bei einem Auftritt vor dem Council on Foreign Relations hatte Joe Biden am 23.1.2018 damit geprahlt, 2016 für die Entlassung des ukrainischen Generalstaatsanwalts Wiktor Schokin im Gegenzug für eine Kreditgarantie von 1 Mrd. $ gesorgt zu haben.

In einem Telefonat mit dem damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko am 18.2.2016 hatte Poroschenko Biden gesagt, er haben Generalstaatsanwalt Schokin entlassen - »obwohl er absolut nichts falsch gemacht hat.« Biden bedankte sich am 13.5.2016 bei Poroschenko für die Ernennung eines neuen Generalstaatsanwalts und versicherte ihm, die 1 Mrd. $ Kreditgarantie der USA werde nun fließen.

Laut Senator Chuck Grassley enthalte das Vernehmungsprotokoll des FBI FD-1023 die Aussage, der Zeuge verfüge über 17 Audioaufzeichnungen von Gesprächen mit Joe und Hunter Biden: 15 Audioaufzeichnungen von Telefongesprächen zwischen ihm und Hunter Biden und Audioaufzeichnungen von Telefongesprächen zwischen ihm und dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden.

Diese Aufzeichnungen hätte der Zeuge »als eine Art Lebensversicherung aufbewahrt, falls er in Schwierigkeiten geraten sollte«, so Grassley. Der Zeuge hätte außerdem ausgesagt, dass Joe Biden möglicherweise dafür gesorgt habe, dass Burisma Hunter Biden anstellte.

»Was haben das Justizministerium und das FBI seit 2020 unternommen, um das aufzuklären?«, forderte der Senator am Montag. »Das Justizministerium und das FBI müssen vorweisen, was sie getan haben. Sie verdienen die Unschuldsvermutung nicht mehr. Wenn es gegen den Kandidaten Trump, den ehemaligen Präsidenten geht, nutzt das Justizministerium und das FBI alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Die Fakten, die jetzt dem Kongress und der Öffentlichkeit vorliegen machen klar, dass das Justizministerium und das FBI nicht annähernd den gleichen Fokus auf die Familie Biden gerichtet haben.«

Video: Senator Chuck Grassley am Montag 12.6.2023 im US-Senat