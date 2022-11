Bundesverwaltungsgericht bestätigt Legitimität der AfD-Forderung nach Corona-Amnestie

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

23.11.2022 - 12:58

Die AfD ist ja auch eine Partei der Verschwörer, Hetzer und Spalter für alle "Altparteien und Qualitätsmedien", die genau das selbst tun, was sie der AfD vorwerfen.

Dumm nur, dass die meisten dieser "AfD-Verschwörungen" jetzt so nach und nach, als Wahrheit ans Licht kommen. AfD hat also in den meisten Fällen der ihr vorgeworfenen Verschwörungstheorien im Nachhinein bewiesen, dass sie nicht nur Recht hatten, sondern, dass sie die besser informierte Partei ist. Ob das Corona, Flüchtlingspolitik, Geldpolitik, Klimakrise, Demokratieabbau usw. in Deutschland betrifft. Immer kann man im Nachhinein feststellen, dass AfD zuerst wusste was Sache ist. So wird es auch im Ukrainekrieg und der damit zusammenhängenden Energie- und Wirtschaftskrise sein. AfD wird am Ende Recht behalten.

Natürlich erwarte ich auch da nicht Worte der Entschuldigung, oder des Einlenkens der Versager in der Regierungssekte. Die können das nicht, weil sie nicht wissen, sondern glauben, weil sie nicht Politik betreiben, sondern eine Weltuntergangsreligion. Sie sind die wahren Verschwörer, die Deutschland zerstören, spalten und Menschen gegeneinander aufhetzen.

Ich war schon seit Lucke Anhänger und Wähler der AfD und werde es auch bleiben, weil AfD in der Regel weit vorausschauend schon wusste was den Deutschen seit Merkel so alles blühen wird.

Irgendwann aber werden auch die allerdümmsten Altparteienwähler draufkommen, dass sie und nur sie Schuld am Untergang unserer Kultur und Wirtschaft haben. Dass die jetzige Regierung ein Totalausfall auf allen Ebenen ist, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, diese Unfähigen wurden gewählt. Zwar jeweils nur von Minderheiten, aber wenn man genug Minderheiten (Verlierer) zusammenkehrt, ist die Schaufel auch voll. Motto: genug Kleinvieh macht auch einen großen Misthaufen.