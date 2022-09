Bürger vertrauen immer weniger ARD und ZDF

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

14.09.2022 - 12:45

Ja, seit vier Jahren sind ARD und ZDF für mich gestorben und nicht nur wegen der unverschämten GEZ-Abzocke. Seit 2 Jahren ist der gesamte Glotzkasten schwarz. Wird nur noch benutzt um eigene Filme abzuspielen. An meinem Auto prangt an der Rückseite ein Poster:



ARD/ZDF

Bitte waschen Sie Ihre Hände,

Ihr Gehirn waschen wir.

Ihr Partner für Lügenpropaganda

und Falschmeldungen!"



Letzter Anlass waren die vertauschten Balken der US Wahl 2016 als die ARD Clintons kurzen blauen %- Balken in rot und Trumps fast 5 x so langen roten %-Balken in blau darstellte und ebenfalls mit den falschen Namen versehen hatte. Das Wahlergebnis hat dieses Pack dann Lügen gestraft. Daher wurde Amerika mit Trump ja auch 2020 richtig massiv betrogen und der senile Sleepy Joe mit seiner kriminellen Familie als Präsident auf den Schild gehoben. Nun deren Tage sind gezählt, auch die des Marionettenspielers Barak Hussein (alias Obama) geboren als Moslem in Kenia und nicht wie durch seine gefälschten Papiere, auf Hawaii. (Hätte daher nie US Präsident werden dürfen)



Manche freuten sich wenn sie mein Poster lasen und hoben den Daumen, manche gucken wie ein Omnibus im Nebel und manche werden giftig, weil ihre eingebildete schöne heile Welt offenbar verunglimpft wird. Kratzt mich das??? Nö, keine Spur.