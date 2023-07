Britische Regierung verspricht, den Bankenterror zu stoppen

Die britische Regierung sagt, sie bereite Gesetze vor, um zu unterbinden, dass Banken Kundenkonten aufgrund ihrer politischen Ansichten schließen dürfen. Ideologische schwarze Listen können dazu führen, dass Banklizenzen entzogen werden.

Der Hintergrund dieser Gesetzesinitiative ist, dass die Konten von Nigel Farage, ehemaliger Parteichef der Brexit-Partei Ukip, bei seiner Bank Coutts seitens des Instituts gesperrt wurden. Aus einem Dokument der britischen Bank geht hervor, dass der Grund für diese Maßnahme ausschließlich darin liegt, dass Coutts der Ansicht ist, dass Farage angeblich nicht ausreichend politisch korrekte »Werte« vertritt. Nigel Farage hat versucht, bei zehn anderen Banken neue Konten zu eröffnen, wurde jedoch abgelehnt. Auch die Konten seiner Familienangehörigen wurden gesperrt und die Banken weigerten sich, neue zu eröffnen.

Ähnliche Maßnahmen trafen Oppositionelle in Schweden – zum Beispiel den Gründer von Fria Tider, Widar Nord, dessen privates Swedbank-Konto gesperrt wurde. Auch in Deutschland griffen einige Banken in diese undemokratische Trickkiste und sperrten einigen AfD-Politikern die Konten. Das globale Finanzimperium versucht einfach alles, um oppositionelle Stimmen auszuschalten.

Die Regierung in Großbritannien reagiert auf den Vorfall um Farage und will neue Gesetze gegen die politische Verfolgung der Banken einführen. Derzeit wird ein Gesetz vorbereitet, das bedeutet, dass Banken, die Kunden aus politischen Gründen auf die schwarze Liste setzen, Gefahr laufen, dass ihnen die Lizenz entzogen wird, berichtet The Guardian. Nigel Farage begrüßte die Ankündigung und nannte sie »eine der schnellsten Interventionen, die ich seit vielen, vielen Jahren von einer Regierung gesehen habe«.