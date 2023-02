Brigadegeneral a.D. Erich Vad: Stoppt den sinnlosen Verschleiß an Menschenleben!

Kommentare zum Artikel

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Sting 23.02.2023 - 13:08 Grausame Erkenntnis: Ukrainisches Militär verstümmelt Leichen ausländischer Söldner

-



-

Über einen möglichen Einsatz ausländischer Soldaten in der Ukraine wird seit Langem spekuliert.



Nun hat Russlands Chef-Ermittler Alexander Bastrykin erklärt, das ukrainische Militär verstümmele die Leichen ausländischer Söldner, damit diese nicht identifiziert werden können.



Alexander Bastrykin, Leiter des russischen Ermittlungskomitees, hat grausame Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben.



“Mehrere solcher Leichen wurden in der Zone der militärischen Sonderoperation entdeckt. Später wurde anhand von Daten auf ihren Handys festgestellt, dass es die Leichen polnischer Söldner waren.” ....ALLES LESEN !!

Patriot 23.02.2023 - 12:56 Wenigstens Einer (ein Einziger) aus unserem großen Volk, der das Morden durch den Krieg anprangert. Aus dem Hochverräter-Kabinett ist derlei leider nicht zu vernehmen.

Sting 23.02.2023 - 12:52 Gott sei Dank gibt es auch noch kluge Menschen in Deutschland, die sich nicht von der eigenen Regierung und deren gelenkten Medien (viele in der Hand des US-Gangsters Soros) täglich belügen lassen !!



Aufgeklärte wissen auch, dass die USA seit 100 Jahren mit ALLEN MITTELN die Freundschaft zwischen Russland & Deutschland, sagt selbst der Chef von STRATFOR Friedmann !!



Seit 2014 mit dem MAIDAN-PUTSCH der USA in Kiew wird an der Zerstörung dieser Partnerschaft gearbeitet, denn die USA fürchten diese wie der Teufel das Weihwasser.



Konsequent verschwiegen wird das MORDEN der NAZI-UKRAINER an der russisch stämmigen Bevölkerung, der letztlich den Grund für das Eingreifen Russlands hergab.



Wir müssen unserer Regierung, die nur aus US-BÜTTELN besteht (genau wie alle AltParteien) zeigen, dass wir nicht bereit sind ihnen und den US-KRIEGSTREIBERN zu folgen !!

Siegfried 23.02.2023 - 12:45 Es gibt sie wirklich noch , deutsche Generäle mit Hirn und Verstand.

Nur was nützt dies bei Politikern ohne Hirn und Verstand,

Lutz 23.02.2023 - 12:12 Herr Vad sieht das genau richtig.



Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, daß der größenwahnsinnige Elendskyj zu Verhandlungen zu bewegen ist; dann würde er nämlich das Gesicht verlieren. Putins Friedensangebote hatte er bisher strikt abgelehnt.



Dieser Dreckskerl muß weg, damit Friedensverhandlungen möglich werden!!!

maasmaennchen 23.02.2023 - 12:11 Lasst es eskalieren vielleicht wachen die Menschen auf und knüpfen die BR am nächsten Baum auf.Verdient hätten sie es diese Kriegstreiber und EU Handlanger.Wir brauchen wieder Regierung für die Menschen und keine Ausbeuter,Selbstdarsteller und Scharlatane.

Sven Hedin 23.02.2023 - 11:53 Weise Worte eines weißen alten Mannes. Wir sollten ihn, Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht bei ihren Friedensbemühungen unterstützen.



Die Grünen sind eine kapitalistische Sekte, die ihre eigenen Grundsätze verraten haben.

Kassandra 23.02.2023 - 11:37 ...nach einem persönlichen Erlebnis noch zu Zeiten Merkels (O-Ton: "das kostet Zeit und Geld" - also die unverhohlene Aufforderung zu Bakschisch -) weiß ich, was ich von dem Mann zu halten habe. Soll sich niemand etwas vormachen. Die sind alle gleich - und nur an ihrem persönlichen Vorteil interessiert!

Werner Hill 23.02.2023 - 11:33 Die Kriegstreiberei ist natürlich ein Fehler - vor allem aber ist sie die Folge von Erpressung und Korruption durch diejenigen, die sich von diesem Krieg Profite und Machtgewinn versprechen. Und nicht zuletzt geht es um den Machterhalt für unfähige Politmarionetten, die ohne diesen Krieg schnell weg wären vom Fenster.