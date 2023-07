BRICS-Staaten wollen mit Gold gedeckte digitale Währung einführen

Russland, China und ihre Verbündeten wollen eine digitale Währung einführen, die mit Gold, Silber und seltenen Erden gedeckt ist. Das ist ein Frontalangriff auf die Rolle des US-Dollars als Weltleitwährung.

[Siehe hierzu auch Video auf YouTube HIER]

Nun ist offensichtlich geworden, warum Staaten wie zum Beispiel Russland und China in den letzten Jahren so viel Gold eingekauft haben. Die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika planen eine goldgedeckte Währung [siehe Bericht »Finanznachrichten«].

Die Währung soll zunächst digital sein und die bisherigen Währungen der beteiligten Länder ergänzen, nicht ersetzen. Neben Gold sollen auch Silber und seltene Erden als Deckung genutzt werden.

Experten prognostizieren, dass diese neue internationale Währung die Rolle des US-Dollars als Weltleitwährung im internationalem Handel empfindlich schwächen könne.

Offiziell soll diese Währung im kommenden August beim BRICS-Gipfel in Johannesburg, Südafrika, angekündigt werden [siehe Bericht »Wallstreet-Online«]. An den Gipfel werden voraussichtlich insgesamt 41 Staaten teilnehmen. Die Nachfrage vieler Länder ist groß, sich dem BRICS-Bündnis anzuschließen.