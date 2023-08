BRICS erweitert Union zum Januar 2024 um sechs Länder

Die BRICS-Staaten werden zum 1. Januar 2024 weitere sechs Länder in ihre Union aufnehmen. Zu den Neuzugängen gehören neben Argentinien, Ägypten, Äthiopien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auch die beiden ideologisch verfeindeten Länder Saudi-Arabien und Iran.

Es ist ein spannender und zugleich gravierender Schritt, den die fünf Gründungsmitglieder zum 1. Januar 2024 vornehmen. Sie erweitern ihre Union auf einen Schlag gleich um sechs weitere Länder. Dazu gehören neben Argentinien, Ägypten, Äthiopien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auch die beiden ideologisch verfeindeten Länder Saudi-Arabien und Iran. Vor allem die Aufnahme der beiden letztgenannten Länder beinhaltet eine gewisse Brisanz.

In Saudi-Arabien ist der hanbalitische Islam in seiner wahhabitischen Prägung Staatsreligion. Das ist die Auslegung eines streng traditionalistischen sunnitischen Islams, der keine religiöse Toleranz kennt. Im Iran hingegen bestimmt Artikel 12 der iranischen Verfassung den sogenannten zwölfer-schiitischen Islam als Staatsreligion des Landes. Sunniten und Schiiten stehen sich in etwa so feindlich gegenüber wie Katholiken und Protestanten in unseren Breitengraden während des Dreißigjährigen Kriegs (1618 bis 1648).

Beide Staaten führen sogenannte Stellvertreterkriege gegeneinander, so zum Beispiel im Jemen. Während Saudi-Arabien auf der Seite der Hadi-Regierung steht (wie auch Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und vor allem die Biden-Militärs), unterstützt der Iran die Huthi-Rebellen der Gegenseite.

Bei dem derzeitigen Treffen der BRICS-Staaten in Johannesburg hat der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa bekanntgegeben, dass die Einladung an die sechst benannten Länder ergangen sei und der Eintritt der neuen Mitlgieder zum 1. Januar 2024 wirksam werde. »Wir haben uns in der Frage der Erweiterung geeinigt«, sagte Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor am Mittwoch im Ubuntu Radio, einem Sender des südafrikanischen Außenministeriums.