Brasilien und China werden den Handel untereinander nicht länger in US-Dollar verrechnen, sondern ihre beiden Landeswährungen miteinander konvertierbar machen. Der US-Dollar hat ausgedient.

Die Regierungen der beiden BRICS-Staaten Brasilien und China haben einen weiteren Schritt unternommen, um den Handel zwischen ihren Ländern zu vereinfachen und verintensivieren. Bisher wurden alle Transaktionen untereinander von den beiden jeweiligen Landeswährungen in US-Dollar als Basis-Währung umgerechnet und erst dann miteinander verrechnet. Damit ist jetzt Schluss. Zukünftig sind beim Handel untereinander die Währungen Reais (Brasilien) und Yuan (China) mit- respektive gegen- oder auch untereinander konvertierbar.

Laut der brasilianischen Handels- und Investitionsförderungsagentur ApexBrasil soll das neue Abkommen Kosten senken und eine noch größere bilaterale Handelskooperation fördern und Investitionen erleichtern. In der Praxis wird der Abschluss auch den Einfluss der USA auf die Weltwirtschaft verringern, wenn sich zwei der größten Länder der Welt jetzt vom Dollar unabhängig machen. Nach neuesten Zahlen ist China mit mehr als einem Fünftel aller Importe Brasiliens größter Handelspartner, gefolgt von den USA. China ist auch Brasiliens größter Exportmarkt und macht mehr als ein Drittel aller Exportgüter aus.

Immer mehr Länder distanzieren sich vom US-Dollar als Leitwährung. Stattdessen wird der Handel untereinander in einer der Währungen der beteiligten Länder abgerechnet oder aber es wird eine dritte, meist neutrale, Währung als Berechnungsgrundlage herangezogen. Dem US-Dollar aber laufen die Interesssenten davon. Russland machte den Anfang, als Moskau bekanntgab, dass Gas- und Ölgeschäfte mit russischen Unternehmen ausschließlich in Rubel zu begleichen wären. Die Biden-Administration war stinkig, wurde ihnen mit diesem Schritt doch ein Machtinstrument aus der Hand gerissen. Weil immer mehr Länder immer weniger Vertrauen in die Biden-Administration haben und nicht länger von deren Politik und Forderungen abhängig bleiben wollen, scheren sie aus dem Handel mit dem US-Dollar als Leitwährung aus.