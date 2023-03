Jagd auf Konservative

Brasilien: Lula lässt oppositionelle Künstler festnehmen

Am 17. März wurde der brasilianische Komiker Bismark Fugazza in Asunción von den paraguayischen Polizeibehörden festgenommen, und an der Grenze mit Brasilien der brasilianischen Bundespolizei übergeben. Er ist ein weiterer brasilianischer Staatsbürger, der willkürlich wegen »Gedankenverbrechen« festgenommen wurde, die nicht im Strafgesetzbuch spezifiziert sind, ohne den im Land geforderten rechtsstaatlichen Prozess zu respektieren. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, der von dem »allmächtigen« Alexandre de Moraes, einem Minister des brasilianischen Obersten Gerichtshofs, ausgestellt wurde, der dafür bekannt ist, elementare Grundsätze der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und unveränderliche Klauseln der Bundesverfassung zu verletzen. Der Haftbefehl gegen Bismark basierte auf angeblicher Anstiftung zur Gewalt und Teilnahme an als »antidemokratisch« betrachteten Handlungen, obwohl es sich um legitime, friedliche und geordnete nationale Proteste gegen die verdächtigen Ergebnisse der letzten Präsidentschaftswahlen und die »magische« Aufhebung der Prozesse eines in drei Instanzen einstimmig verurteilten Verbrechers handelte, der vor der Wahl nicht von mehreren Korruptionsverbrechen freigesprochen wurde. Bismark verließ Brasilien vor vier Monaten und suchte zunächst in Italien Zuflucht, wo er in einen laufenden Prozess Asyl angeb beantragte. Vor einer Woche verließ er Italien, um sich in Paraguay näher bei seiner Familie, Verwandten und Freunden, die im Land leben, aufzuhalten. Paraguay ist einer der letzten Bastionen der Demokratie, die noch immer dem wütenden Ansturm der sozialistischen Welle widersteht, die Amerika plagt, und ist somit Zufluchtsort für viele brasilianische Konservative geworden, die aufgrund ihrer festen Positionen in der kompromisslosen Verteidigung der öffentlichen Freiheiten und der demokratischen Rechtsstaatlichkeit politische Ziele geworden sind, die lange Zeit illegal von der Kontrollwut derer unterdrückt wurden, die die grundlegenden Garantien, die durch die Bundesverfassung festgelegt sind, verteidigen sollten. Wie andere brasilianische Flüchtlinge beantragte Bismark politisches Asyl bei der paraguayischen Regierung, das laut Berichten bereits elektronisch genehmigt wurde, eine Tatsache, die von der angeblichen Polizei ignoriert wurde, die ihn festgenommen hat. Es ist seltsam zu bemerken, dass statt eines Haftbefehls eine Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverfügung durch die paraguayische Justiz veröffentlicht wurde. Trotzdem wurde das Gebäude, in dem er sich zum Zeitpunkt des Vorgehens befand, von Polizeibeamten in einer getarnten Operation umzingelt, da das Aussehen der Fahrzeuge und die Haltung und das Verhalten der Agenten nicht mit einer offiziellen Einsatzgruppe übereinstimmten. Internationale Angelegenheitsexperten bewerten, dass die Geschwindigkeit der Festnahme, die sofortige Fahrt zur Grenze während der Mittagspause der Polizeibeamten, die Missachtung der Auslieferungsriten und die sofortige »Auslieferung« an brasilianische Polizeibeamte auf die illegale Präsenz von »unerlaubten Kräften« in einer zuvor inszenierten Operation hindeuten kann, um die internen Regeln des Landes zu umgehen.