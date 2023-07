Brandmauer bröckelt: Thüringer CDU-Politiker fordern Zusammenarbeit mit AfD

Doch nun hat er seine Aussage zumindest teilweise eingeschränkt. Zwar sei er immer noch gegen eine Zusammenarbeit auf Bundes- und Länderebene. Doch auf regionaler und lokaler Eben in den Landkreisen, Städten und Kommunen müsse man wohl pragmatisch agieren [ siehe Bericht »Tagesspiegel« ].

In Thüringen wird es bald wohl gar nicht anders möglich sein, denn die AfD steigt und steigt in den Umfragen. Die thüringer CDU-Politiker Michael Heym, Ralf Liebaug und Ralf Luther haben deshalb erklärt, dass die bisherige Politik der Brandmauer gescheitert sei. Die Union müsse sich zur AfD öffnen [ siehe Bericht »Apollo News« ].

Was die Zukunft der CDU in den neuen Bundesländern angehe, so müsse man sie der Realität stellen und die permanente Ausgrenzung der AfD beenden. Sonst könnte das Parlament handlungsunfähig werden.